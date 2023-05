Rafael Leao a rischio per il derby di Champions? Ecco come sta l'attaccante del Milan

Rafael Leao è a forte rischio per l'euroderby di Champions, contro l'Inter in programma mercoledì 10 maggio. L'attaccante aveva lasciato il campo dopo 10 minuti, durante la partita vinta dal Milan contro la Lazio.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore portoghese in mattinata hanno evidenziato una "elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra", in sostanza uno stiramento. L'evoluzione del quadro clinico - fa sapere il club - sarà monitorato giorno per giorno. In pratica si tratta di una piccola lesione nella zona dell'inguine. Niente di grave, ma la partita è fra soli tre giorni e il rischio di aggravare la situazione sicuramente c'è. Le buone sensazioni riferite poi dallo stesso Leao avevano fatto dire a Stefano Pioli, nel dopopartita, "forse si è fermato in tempo".

Leao, oggi presente regolarmente a Milanello, ha voluto tranquillizzare tutti con una story su Instagram. Il portoghese ha postato una immagine di sé, durante il riscaldamento di ieri a San Siro, con la scritta "We go surf again soon", con tanto di emoji del surfista che rappresenta la sua esultanza classica. Una sorta di "ci vediamo presto", quello che si augurano Pioli e tutti i tifosi.

Il Milan senza Leao

Tredici gol e tredici assist per lui, a -1 dal record personale di marcature col Milan, i 14 centri della scorsa stagione chiusa da campione d'Italia e da MVP del campionato. Ma veniamo al dato centrale: le partite giocate, e quelle saltate: 44 sono i gettoni del portoghese sulle 46 stagionali del Milan. Ne ha saltate solo due, entrambe per squalifica. Napoli e Fiorentina in campionato, partite perse entrambe 2-1. Dieci su dieci, e tutte da titolare, le sue presenze in Champions League. Nelle sei occasioni in cui Leao invece è partito dalla panchina, il Milan ha collezionato solo una vittoria (col Monza), quattro pareggi (due con la Cremonese, Empoli, Bologna) e due ko (Sassuolo e Inter).

Numeri niente affatto rassicuranti, in pratica senza il portoghese titolare, i rossoneri hanno vinto una sola volta. E non è tutto qui. Anche da un punto di vista tattico, l'eventuale forfait di Leao nella semifinale contro l'Inter complicherebbe notevolmente i piani di Pioli, con la formazione che diventerebbe un rebus senza un sostituto all'altezza della situazione. Una soluzione possibile potrebbe essere quella vista qualche giorno fa contro la Cremonese. Saelemaekers e Brahim Diaz esterni nel terzetto dietro Giroud con Bennacer, Krunic e Tonali a completare il centrocampo. Ma è chiaro che prima di pensare a soluzioni alternative si proverà a recuperare Leao fino alla fine.