Il Ravenna F.C scende in campo per sostenere la Romagna colpita dall'alluvione

L’appuntamento è fissato per il 22 dicembre: una giornata in cui calcio, comunità e solidarietà si uniranno per una causa importante. Il Ravenna Football Club scenderà in campo contro il Progresso Calcio, nella 17esima giornata del campionato di Serie D, indossando una divisa speciale: la Santa Claus Limited Edition. Queste poi, verranno messe all'sta e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Traversara in Fiore, che sostiene le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno messo a dura prova il territorio romagnolo.

Lo "spirito natalizio" che fa del bene

Per la prima volta i giocatori indosseranno una divisa davvero particolare, che celebra lo spirito natalizio in maniera scherzosa. Sulle maglie ci sarà riprodotto il look di Babbo Natale, con maglia, pantaloncini e calzettoni rossi, impreziositi da dettagli come la cintura nero-oro e il messaggio festivo Merry Christmas stampato sul retro.

Un ulteriore aiuto

Oltre alla raccolta fondi, il club ha anche organizzato una giornata dedicata alle famiglie e alla magia del Natale. Per ogni genitore che accompagnerà il proprio figlio allo stadio indossando il classico cappellino di Babbo Natale, il prezzo del biglietto sarà di 1 euro. Una grande festa arricchita da momenti di condivisione, con cioccolata calda, vin brulè e altre sorprese pensate per creare un’esperienza unica e indimenticabile e soprattutto benefica nei confronti delle popolazioni alluvionate.

Agonismo e solidarietà

Questo per il club è un momento particolarmente felice, protagonista di una stagione positiva nel Girone D della Serie D, sta dimostrando di volersi distinguere non soltanto per i risultati in campo, ma anche per il suo impegno sociale, come ricorda il nuovo presidente Ignazio Cipriani, affiancato dal socio Niccolò Maisto, che stanno traghettando il club non soltanto a grandi risultati sportivi, ma a diventare un punto di riferimento per iniziative benefiche vicine alla comunità.

“I l nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per le famiglie di vivere la magia del Natale unita alla forza della solidarietà.

Vogliamo dimostrare che il calcio può diventare un veicolo di speranza, generosità e gioia. Credo fermamente che lo sport sia un potente strumento per sostenere chi è in difficoltà e promuovere il bene comune” ha con orgoglio il presidente del Ravenna F.C. Cipriani.