Il Real Madrid è campione di Spagna: Ancelotti si conferma "el mas grande"

Con ben quattro giornate di anticipo il Real Madrid è campione di Spagna. I Blancos portano così in bacheca il 36esimo trofeo della Liga, assicurato grazie alla vittoria per 3-0 in casa contro il Cadice. A segno sono andati Brahim Diaz, Bellingham e Joselu, portando la squadra a quota 87 punti. Tre punti fondamentali che, uniti alla sconfitta esterna del Barcellona contro il Girona, hanno regalato l'aritmetica vittoria del campionato alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. L'ennesimo successo centrato dall'allenatore, orgoglio italiano che continua a esportare anche all'estero un metodo che si conferma vincente.

Il Real Madrid domina la Liga

Quello del Real Madrid è stato un percorso straordinario, dimostrandosi in grado di imporsi in Liga dopo averla dominata a 360 gradi. Il dato più significativo è rappresentato dal numero delle sconfitte: i Blancos sono andati ko solamente una volta. Per risalire all'unico passo falso bisogna tornare al 24 settembre 2023, quando l'Atletico Madrid ha vinto per 3-1 grazie alla doppietta di Morata e alla rete di Griezmann. Solo in quell'occasione il Real Madrid è uscita dal campo senza punti.

La squadra di Ancelotti ha iniziato il campionato con cinque vittorie consecutive e nella seconda giornata ha preso il comando, riuscendo a mantenerlo fino alla quinta. Sono seguiti diversi avvicendamenti al primo posto che poi hanno visto il Real affermarsi in testa alla classifica a partire dalla 18ª giornata. I Blancos hanno dovuto fare i conti con una serie di infortuni piuttosto gravi, dal portiere Thibaut Courtois ai difensori Eder Militao e David Alaba passando per Vinicius Jr, ma questo non ha impedito alla corazzata di fornire prestazioni eccellenti in difesa e in attacco. I numeri non lasciano spazio a libere interpretazioni: il Real Madrid è la squadra capocannoniere, è quella che ha subito meno gol in campionato ed è quella che ha mantenuto la porta inviolata per 18 partite.

Bellingham e Vinicius Jr: i pilastri dei Blancos

Sono due i protagonisti assoluti della cavalcata dei Blancos. Su tutti spicca Jude Bellingham, che sta attraversando un momento d'oro con la maglia del Real. Nelle prime 10 giornate è andato a segno 10 volte e con il passare delle settimane si è confermato un assoluto punto di riferimento, come dimostrano i 18 gol totali realizzati in campionato. Tra l'altro l'inglese è stato decisivo nei due Clásicos contro il Barcellona: il 28 ottobre 2023 ha firmato la doppietta rispondendo all'iniziale vantaggio di Gundogan; il 21 aprile di quest'anno al minuto 91 ha segnato il gol del 3-2.

Un'altra figura di rilievo è stata quella di Vinicius Jr. Anche per lui i numeri parlano in maniera inequivocabile: 13 gol e 13 assist forniti ai compagni di squadra. Non solo: il brasiliano è anche una sorta di talismano portafortuna, visto che con lui in campo il Real Madrid non ha perso una partita di campionato. Con le sue eccellenti prestazioni il numero 7 ha dimostrato il motivo per cui è considerato uno dei giocatori più impattanti del calcio di oggi.

L'ennesimo successo di Ancelotti

Non si può non parlare di Carlo Ancelotti, che infarcisce la sua bacheca con il secondo campionato spagnolo e il 12esimo titolo come allenatore del Real Madrid. È l'unico tecnico ad aver vinto la Prima Divisione in Spagna, Inghilterra, Germania, Italia e Francia. E tra l'altro è il secondo allenatore più vincente della storia dei Blancos, dietro solamente a Miguel Muñoz che ha vinto 14 trofei. Il suo record comunque sembra essere alla portata, visto che Ancelotti ha un contratto fino al 2026 e i suoi ragazzi l'8 maggio hanno la possibilità di battere il Bayern Monaco per qualificarsi alla finale della Champions League.

Il palmarès di Ancelotti è da brividi: 2 Supercoppa di Spagna (nel 2022 e nel 2024), 2 Liga (nella stagione 2021-2022 e in quella 2023-2024), 2 Mondiale per Club (nel 2014 e nel 2022), 2 Supercoppa Europea (nell'annata 2013-2014 e in quella 2021-2022), 2 Champions League (nel 2014 e nel 2022) e 2 Coppa del Re (nel 2014 e nel 2023). Statistiche, numeri e vittorie a cui non serve aggiungere altro. Si scrive Carlo Ancelotti, si legge mister successo.

El mas grande.