Real Madrid, emergenza in attacco: ecco il piano per arrivare a Icardi

Il grave infortunio subito da Vinicius Junior in nazionale sta spingendo il Real Madrid a tornare sul mercato per trovare urgentemente un sostituto in vista di uno stop che potrebbe essere molto più lungo del previsto: stando a fonti vicine ai blancos, la società madrilena sta già cercando una punta con esperienza internazionale e in grado di garantire un buon bottino di reti, e per questo obiettivo avrebbe virato con decisione verso Mauro Icardi.

L'infortunio di Vinicius

Le merengues, con una lunga lista di impegni stagionali in calendario nei prossimi mesi, temono infatti di potersi venire a trovare in grave difficoltà dopo aver perso per infortunio il loro attaccante di riferimento. Il risentimento che ha costretto Vinicius Junior a uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso della partita di qualificazione ai prossimi campionati del Mondo di calcio tra Colombia e Brasile, infatti, si è dimostrato molto più grave del previsto.

Gli esami strumentali a cui il calciatore è stato sottoposto dallo staff medico del Real Madrid hanno infatti evidenziato uno strappo al bicipite femorale con coinvolgimento del tendine distale della gamba sinistra. Per il momento i madrileni non hanno ancora quantificato lo stop del loro attaccante, quantomeno in attesa di una rivalutazione. Ciò nonostante, secondo Marca, l'ipotesi più probabile è che l'attaccante brasiliano possa rimanere fermo almeno per due mesi e mezzo. Secondo il quotidiano sportivo iberico, l'obiettivo dei blancos sarebbe quello di recuperarlo in tempo per il derby contro l'Atletico Madrid del prossimo 4 febbraio 2024, in modo che poi possa essere pronto per l'importantissio appuntamento degli ottavi di finale di Champions League.

Nel frattempo, la coperta dell'attacco in casa Real inizia ad essere sempre più corta, e in effetti nel ruolo di punta centrale in rosa resta esclusivamente il nome del 33enne José Luís Sanmartín Mato, meglio conosciuto come Joselu. Ecco spiegato il motivo per cui la società madrilena ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante di comprovata esperienza internazionale, in grado di garantire alle merengues un buon bottino di reti.

Gli osservatori del Real hanno riferito le ottime impressioni ricevute da Mauro Icardi, cercato in passato in almeno un'altra circostanza dall'attuale tecnico Carlo Ancelotti. L'ex nove dell'Inter, acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint Germain questa estate per circa 10 milioni di euro, sta facendo molto bene al Galatasaray: nella stagione in corso, infatti, ha messo a segno 15 reti in 20 presenze, 5 delle quali in Champions. Florentino Perez ha fiutato la preda, e avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro per convincere il club turco a rinunciare al loro centravanti.