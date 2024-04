Real Madrid-Manchester City 2-1 all'intervallo, spettacolo al Bernabeu

Il big match dei quarti di finale di Champions League vede di fronte al Santiago Bernabeu i campioni d’Europa in carica del Manchester City e una squadra che è sinonimo di coppa dalle grandi orecchie come il Real Madrid. Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola, Bellingham contro Haaland, tradizione contro innovazione, novanta minuti di gran calcio da seguire con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per la 200a partita in Champions League, Carlo Ancelotti si affida alla sua migliore formazione, con l’inserimento a sorpresa di Tchouameni al centro della difesa. In attacco, dietro alle due punte Rodrygo e Vinicius Jr, ci sarà ovviamente uno dei giocatori più temuti dal City, Jude Bellingham. Sulla mediana, invece, mix di fantasia, forza e tecnica con Valverde, Camavinga e Toni Kroos.

Pep Guardiola conosce molto bene i rischi di giocare al Bernabeu e compie subito una scelta controversa per scompaginare le carte. Dal primo minuto parte Kovacic al posto di De Bruyne mentre a difendere la porta degli Sky Blues non ci sarà il brasiliano Ederson ma Ortega. Il compito di fermare il duo brasiliano del Real, spazio al giovane croato Gvardiol.

La diretta del primo tempo

48’ – FINE PRIMO TEMPO. Inizio pirotecnico al Bernabeu con l’undici di Guardiola che parte fortissimo e passa grazie ad una papera clamorosa di Lunin. La risposta del Real non si fa attendere e gli uomini di Ancelotti la ribaltano in 3 minuti grazie all’autorete di Dias e il tiro deviato di Rodrygo. Da lì in avanti, molto equilibrio e ritmi più umani.

46’ – Nei 3 minuti di recupero il City prova a rialzare la testa ma non trova spazi in difesa. Unica mezza occasione un colpo di testa di Haaland che, però, commette fallo sull’ex romanista Rüdiger.

42’ – Finale di primo tempo con tanta stanchezza in campo. Vinicius, comunque, ne ha ancora e scappa via sulla sinistra. Ottima azione, pessimo tiro, troppo centrale.

36’ – Per limitare le ripartenze del Real, i difensori del City sono costretti ad usare le maniere forti. A pagarne le conseguenze Akanji, ammonito per aver steso Vinicius Jr.

32’ – Prima Grealish si fa murare il tiro dalla difesa, poi rapido rovesciamento di campo e nuovo tiro di Rodrygo, sventato da una buona uscita di Stones.

31’ – Man City più manovriero ma che ha grossi problemi a sfuggire al pressing dei madrileni, Real che va sull’asse Carvajal-Rodrygo per minacciare Ortega. Tiro però troppo centrale.

23’ – Dopo un inizio a ritmi forsennati, fase più “tranquilla” della partita, con il Real che concede l’iniziativa agli ospiti ma non soffre molto. Blancos sempre pericolosi in contropiede.

13’ – REMUNTADA REAL!! Ripartenza assurda dei padroni di casa che approfittano di una disattenzione collettiva della difesa. Rodrygo riceve largo, scarta tutti e tira sotto le gambe del difensore per battere ancora Ortega. Deviazione leggera di Akanji ma determinante.

11’ – GOL REAL MADRID!!! I Blancos si affidano alla verve dei propri campioni e una massiccia dose di fortuna. Camavinga prende pallo sulla fascia, si accentra e tira da fuori area. Deviazione determinante di Ruben Dias, che spiazza Ortega.

10’ – Continua il momento nero dei padroni di casa, che praticamente non vedono mai il pallone. Primi fischi da parte di un Bernabeu sotto choc.

6’ – ASSEDIO CITY! Partenza da incubo delle Merengues, che subiscono tre tiri in dieci secondi da parte di Haaland e Grealish. Lunin e la difesa riescono in qualche modo a rinviare.

1’ – GOL MANCHESTER CITY!!! Errore incredibile di Lunin sulla punizione non irresistibile di Bernardo Silva. Barriera posizionata malissimo, troppo centrale il portiere ed il City è già avanti.

1’ – Ritmo pazzesco al Bernabeu, primo intervento serio della difesa del Real e il signor Letexier tira subito fuori il giallo per punire l’intervento di Tchouameni sul guizzante Grealish.

0’ – SI PARTE!!!

Il tabellino

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Gvardiol, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Kovacic, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Marcatori: 1' Silva (MC), 11' Dias (aut) (RM), 13' Rodrygo (RM)

Ammoniti: 1' Tchouameni (MC)

Espulsi: -

Arbitro: François Letexier (Francia)