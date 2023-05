Real Madrid-Manchester City, le scelte degli allenatori e dove vedere la partita in tv

Il Real Madrid ospita il Manchester City, martedì 9 maggio allo stadio Bernabeu, per l'andata delle semifinali di Champions League. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00 con diretta su Canale 5 in chiaro e sui canali Sky per gli abbonati.

I Blancos di Carlo Ancelotti contro i Citizens di Pep Guardiola per il sogno Champions: gli spagnoli all'assalto della decimoquinta, gli inglesi alla prima della loro storia. Si tratta di una vera e propria rivincita della semifinale dello scorso anno. Uno spettacolare 4-3 per il City nella gara d'andata a Manchester. Una incredibile rimonta del Real al Bernabeu quando la doppietta di Rodrygo in due minuti manda la sfida ai supplementari. Poi il rigore di Benzema vale il definitivo 3-1 e proietta il Real verso la conquista della sua 14ª coppa.

Un anno dopo i madrileni non sono cambiati molto. I Citizens, invece, hanno una notevole arma in più, Erling Braut Haaland: 12 reti in 8 presenze in Champions League, 35 in 32 in Premier League, qualcosa come 51 gol complessivi in stagione. Sarà naturalmente lui a guidare l'attacco di Guardiola, in uno scontro generazionale con Karim Benzema. Il nuovo contro l'immortale, di sicuro il meglio in circolazione quando si parla di attaccanti. Il ritorno è in programma martedì 17 maggio alle ore 21.00, all'Etihad Stadium di Manchester.

Two great coaches square off #UCL pic.twitter.com/sGle6QFUdq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2023

Il momento delle squadre

La squadra di Ancelotti viene dalla vittoria della Copa del Rey contro l'Osasuna dello scorso weekend grazie alla doppietta di Rodrygo, l'ennesimo titolo importante per l'allenatore italiano sulla panchina del Real. Nella Liga invece i Blancos hanno già abdicato a favore del Barcellona, primo con 14 punti di vantaggio sui rivali di sempre. Anzi dopo l'ultima sconfitta nella trasferta col Real Sociedad, Benzema e compagni sono finiti dietro per un punto ai cugini dell'Atletico Madrid e adesso occupano la terza posizione in classifica. Chiaro come la Champions rappresenti ormai l'obbiettivo principale della stagione, come da storia del Real.

I Citizens invece hanno vinto in campionato contro il Leeds United per 2-1. In Premier League la squadra di Guardiola sta tenendo un ruolino di marcia inarrestabile. Con dieci vittorie consecutive ha superato l'Arsenal di Arteta e a tre giornate dalla fine ha un punto in più dei Gunners con una gara in più da giocare. Insomma il titolo della Premier sembra saldamente in mano al City. Quest'anno con il ritorno della semifinale in casa e l'eventuale finale con Inter o Milan, vincere la Champions sembra davvero un'occasione irripetibile. Ma non finisce qui perché il 3 giugno Haaland e compagni saranno impegnati a Wembley per la finale di FA Cup nel derby contro il Manchester United. Possibile dunque uno storico triplete.

Le ultime dai campi

Ancelotti sceglie Rudiger e Alaba (Militao è squalificato) in difesa. Sulla sinistra va verso la conferma Camavinga, a destra Carvajal, tra i pali Courtois. In mezzo al campo destinato a tornare titolare Luka Modric, al posto di Tchouameni, insieme a Kroos e Valverde. Guida l'attacco Benzema, fasce Rodrygo e Vinicius Junior.

La formazione di Guardiola è quasi fatta: l'unico ballottaggio potrebbe riguardare Mahrez e Bernardo Silva, ma il portoghese sembra in netto vantaggio. Sull'altra fascia Grealish. In difesa pronti Walker, Dias e Akanji davanti ad Ederson. In mediana Stones e Rodri poi Gundogan e De Bruyne ad inventare per il centravanti Haaland.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Odriozola, Nacho, Tchouaméni, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Mariano, E.Hazard, Asensio. Allenatore: Carlo Ancelotti

Ballottaggi: Camavinga 60% - Nacho 40%, Modric 60% - Tchouaméni

Squalificati: Eder Militao

Indisponibili: -

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) - Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. A disposizione: Carson, Ortega, Sergio Gomez, Lewis, Aké, Laporte, Phillips, Perrone, Palmer, Foden, Robertson, Alvarez, Mahrez. Allenatore: Pep Guardiola

Ballottaggi: Walker 55% - Aké 45 %, Bernardo Silva 60% - Mahrez 40%

Squalificati: -

Indisponibili: -

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà trasmessa su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming su Mediaset Infinity, SportMediaset, SkyGO e NOW. Telecronaca Mediaset affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. I telecronisti di Sky invece saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi per i commenti in studio.