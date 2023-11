Il video dello schianto che ha distrutto l'auto di Balotelli. E lui rifiuta l'alcol test

Ancora guai per Mario Balotelli. L'ex attaccante del Milan ha fatto nuovamente parlare di sé per vicende extra-campo. Nella serata di ieri a Brescia, il giocatore ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un muretto, distruggendo la sua Audi Q8.

Insomma l'ennesima bravata di SuperMario, attualmente in forza ai turchi dell'Adana Demirspor e fuori causa per infortunio. Nei giorni scorsi aveva mandato un messaggio al ct Spalletti, rilanciando le sue ambizioni di tornare in Nazionale, in vista di Euro 2024.

La ricostruzione

Attorno alle 21 di ieri 23 novembre, Balotelli è uscito di strada mentre percorreva Via Orzinuovi a Brescia, concludendo la sua corsa sopra un marciapiede dopo aver centrato anche un muretto in cemento. Era alla guida di una costosa Audi Q8, con targa tedesca, andata in gran parte distrutta nell'incidente.

Soccorso dai primi passanti e dopo l’intervento dei vigili del fuoco, si è poi rifiutato di salire sull’ambulanza di Bresciasoccorso e si è anche "rifiutato di sottoporsi all'alcol test", come ha riferito un funzionario della Polizia Locale. Più precisamente, ha fatto il test preliminare, risultato positivo, ma si è rifiutato di sottoporsi all'esame che poi stampa l’esito formale. Dai primi accertamenti sono risultate solo ferite lievi, per fortuna: Balotelli ha raggiunto l'ambulanza zoppicando ed è stato medicato dai sanitari di Bresciasoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche il fratello Enock Barwuah e alcuni amici che hanno portato Mario Balotelli nella sua casa bresciana a pochi metri dallo stadio Rigamonti. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale. Le ultime indiscrezioni confermerebbero il suo rifiuto di sottoporsi all'alcol test: come prevede il Codice della strada, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento prevede le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo a Balotelli sarebbe stata immediatamente ritirata la patente. Ma in giornata sono attese ulteriori conferme.

Tutti i guai di Balotelli con le auto

Per tanti anni è stato ritenuto il "bad boy" per eccellenza, ma ormai da tempo lui assicura di essere cambiato. Anche se non si scordano facilmente i suoi incidenti stradali, causa anche dalla troppa velocità. Nel 2012, quando giocava per il City, Super Mario si schiantò con la sua Bentley in pieno centro a Manchester. Nel 2014 sempre in Inghilterra si scontrò con un'altra auto mentre guidava la sua Audi A8 a Chester Road, sempre a Manchester.

Ma non finisce qui nel 2020 fu coinvolto in un altro incidente stradale alle prime ore del mattino di Capodanno. In quell'occasione si si trovava come passeggero a bordo di una Fiat 500 Abarth argentata che impattò contro il cancello di un panificio di Brescia. Un altro incidente gli capitò anche con l'auto del suo dell'ex agente Mino Raiola dopo aver fatto retromarcia contro un lampione nel periodo in cui vestiva la maglia del Nizza. Insomma per Balotelli forse è meglio correre in campo, e non più in strada.