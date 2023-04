Ringrazia Gesù, gli arriva una valanga di insulti. Bufera social su Cuadrado

Juan Cuadrado è stato il protagonista di Juventus-Inter di Coppa Italia, nel bene e nel male. Prima ha realizzato il gol del vantaggio bianconero, poi è stato tra i più attivi nella rissa con i nerazzurri, con tanto di pugno sferrato a Handanovic.

A fine partita, una volta placati gli animi non si è vista però alcuna ombra di pentimento da parte dell'esterno colombiano per il finale caldo (e decisamente sopra le righe) del Derby d'Italia. Nel post pubblicato su Instagram dal calciatore bianconero si legge solo una frase di circostanza e una di fede religiosa: "Peccato per il risultato. Ma in ogni momento gloria e onore a te, Signore Gesù". Un intervento che non ha riscosso grande successo. Esclusi gli incoraggiamenti da parte dei tifosi juventini, si leggono una miriade di insulti, molti anche di stampo razzista, e di minacce. Insomma dopo il finale da Far West della partita, la coda di insulti prosegue sui social.

La notte da incubo di Cuadrado

Iniziata con la premiazione per aver tagliato il traguardo delle 300 presenze in bianconero, proseguita con un gol che sembrava poter avvicinare sensibilmente la finale di Coppa Italia (addirittura il gol numero 6 segnato in carriera all'Inter, una delle sue vittime preferite), la serata di Cuadrado è finita per diventare un vero incubo, per il calciatore colombiano, forse una di quelle concluse peggio in carriera.

Dopo il rigore segnato da Romelu Lukaku con annessa esultanza a zittire tutta la curva bianconera, il colombiano diventa uno dei protagonisti del parapiglia che contraddistingue la fine della partita. Prima viene ammonito, sanzione che gli avrebbe fatto saltare la semifinale di ritorno in quanto diffidato. Poi arriva il confronto con Samir Handanovic che infine diventa scontro, i due arrivano alle mani e devono essere separati con la forza, dalle immagini si vede addirittura partire un pugno da parte di Cuadrado nei confronti del portiere nerazzurro: entrambi vengono espulsi. A sorprendere più di tutto però è questo nuovo volto del colombiano, che non aveva ancora mai mostrato nel corso della sua carriera.

Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic.



Va proprio a segno.



Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica.



Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023

Adesso potrebbe incorrere in una pesante sanzione disciplinare: multa da parte del club e maxi squalifica da parte del Giudice Sportivo con l'ex Fiorentina che non scenderà in campo in Coppa Italia per più partite. Scontata, in ogni caso, la sua assenza nella semifinale di ritorno contro l'Inter a San Siro. Non ci sarà di sicuro anche qualora la Juve andasse in finale della competizione. La sua Coppa Italia è finita nel peggiore dei modi con quella zuffa evitabilissima.