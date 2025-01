La rivincita degli ex "trombati": Cannavaro, Szczesny e Kokcu

Fabio Cannavaro

La rivincita degli ex "trombati". Con tanti saluti a chi in Italia li aveva scaricati senza troppi riguardi. Tra quelli che ieri, 29 gennaio, in Champions hanno assaporato il «piatto freddo» della vendetta spiccano Fabio Cannavaro, Wojciech Szczesny e Orkun Kokcu: il primo con la sua Dinamo (Zagabria) ha fulminato il Milan; il secondo, redivivo portiere del Barcellona, con le sue parate a bloccato sul pareggio l’Atalanta, ma soprattutto ha dimostrato alla Juventus come mandarlo via sia stato sbagliato oltre che ingiusto; il terzo, centrocampista turco del Benfica, col suo gol che ha affossato la squadra di Motta&C. ha mandato un messaggino alla Roma che due anni fa lo aveva cercato per poi desistere.



Quella di ieri, per tutti e tre, è stata una serata memorabile. Cannavaro - campione del mondo e Pallone d’oro - da giocatore è stato un grande, ma quando dal campo si è trasferito in panchina non sempre ha dato il meglio di sé: dopo aver rimpinguato il conto in banca grazie ai petroldollari degli sceicchi e gli yuan cinesi, l’ex capitano azzurro è tornato in Italia con due esperienze controverse (esonerato a Benevento e non riconfermato dall’Udinese, nonostante avesse salvato i friulani dalla retrocessione). Poi, il trasferimento a Zagabria in quella Dinamo che ieri ha umiliato il Diavolo sprofondandolo ancor di più nell’inferno degli infuocati playoff europei.



Sete di rivalsa anche per l’immarcescibile Szczesny che ancora non si capacita sul perché Giuntoli non gli abbia rinnovato il contratto, spendendo molto di più preferendogli l’emergente Di Gregorio (portiere di gran razza, ma non certo superiore all’esperto ex juventino protagonista di tante battaglie e vittorie). Szczesny, dopo aver attaccato i guanti al chiodo, è tornato in porta accettando la proposta del Barcellona di fare il secondo, per poi invece conquistare sul campo addirittura la maglia da titolare. E nel club bianconero qualcuno dovrebbe recitare il mea culpa.

Infine qualche sassolino dagli scarpini se l’è levato anche Orkun Kokcu, il giovane talento turco esploso nel Feyenord: due anni fa erano su di lui Roma, Milan e Arsenal. Poi tutti, colpevolmente, si tirarono indietro. Ne approfittò il Benfica. Che ora se lo tiene ben stretto.