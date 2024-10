A Rodri il Pallone d’oro, Yamal miglior giovane, Ancelotti miglior tecnico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il premio più prestigioso del calcio mondiale si tinge della bandiera spagnola, con la nazione iberica che si porta a casa quasi tutti i premi in palio nell’edizione 2024 del Pallone d’Oro. Il premio di France Football vede trionfare il baluardo del centrocampo delle Furie Rosse Rodri, che vince nonostante i pronostici vedessero favorito l’avanti del Real Madrid Vinicius Jr. Il premio per il miglior giovane va ad un altro campione d’Europa, il talento del Barcellona Lamine Yamal, mentre sono le Merengues ad essere incoronate migliore squadra europea. Se Kane e Mbappé vincono ex aequo il titolo di miglior attaccante, Emiliano Martinez scippa a Donnarumma il premio di miglior portiere mentre Carlo Ancelotti è di nuovo il miglior allenatore maschile.

Lamine Yamal miglior giovane

Ancora prima che inizi la cerimonia nel Theatre du Chatelet, la vera notizia è che si è chiuso il duopolio nel mondo del calcio: assenti, infatti, sia Cristiano Ronaldo che Lionel Messi, che pagano dazio all’età. A fare molto rumore l’assenza dell’intera delegazione del Real Madrid, cui fa da contrasto la presenza in gran numero dei rivali del Barcellona, reduci dal 4-0 al Bernabeu del Clasico di sabato scorso. Il Ct della Spagna campione d’Europa Luis de la Fuente non si nasconde dietro ad un dito: “Non fa bene al calcio che una realtà come il Real Madrid non sia presente ad un galà come questo”. Il numero uno delle Furie Rosse se la ride, comunque, visto che il trofeo dovrebbe andare al baluardo della sua nazionale, Rodri. Oltre a Gasperini, tra i candidati per il miglior tecnico della scorsa stagione, tra i primi dieci è presente anche un “italiano”, come Lautaro Martinez, che però non è tra i papabili per la vittoria finale.

Dopo la tradizionale sfilata sul tappeto rosso, i candidati ai vari titoli in palio sono presentati a coppie sul palco del teatro: l’ultimo ad entrare, sulle stampelle, è proprio Rodri, accompagnato dal Ct della Spagna, un posizionamento certo non casuale. L’ex milanista Ruud Gullit presenta il primo premio della serata, il Trofeo Kopa dedicato al miglior giovane della scorsa stagione: nessuna sorpresa in questo caso, visto che a trionfare è il talento del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal. Il talento azulgrana è il più giovane di sempre a vincere il Trofeo Kopa, l’unico a riuscirci prima di compiere i 18 anni, un altro dei tanti record fatti segnare dal talento uscito dalla Masia. A continuare la festa catalana, la squadra femminile del Barcellona è nominata la migliore dell’anno, per la soddisfazione del presidente Joan Laporta. Momento d’imbarazzo subito dopo, quando il Real Madrid viene premiato come miglior squadra maschile senza che nessuno sia presente per ritirare il trofeo.

Donnarumma beffato da Martinez

Prima di un commovente ricordo della vita e della carriera del Kaiser Franz Beckenbauer, vengono svelate le prime tre posizioni della top 10 del Pallone d’Oro: decimo l’avanti del Bayern Monaco Harry Kane, nona la stella del Real Toni Kroos, ottavo proprio Lamine Yamal. La presentazione del Trofeo Muller, dedicato al miglior attaccante europeo, viene assegnato ex aequo proprio al centravanti dell’Inghilterra e alla stella del Real Madrid Kylian Mbappé, che sono arrivati a 52 reti in tutte le competizioni. Vista l’assenza di tutti i giocatori blancos, a ritirare il premio è solo Kane, che ne approfitta per scherzare sulla sua scarsa conoscenza del tedesco.

Lautaro Martinez arriva sul palco per presentare il Trofeo Yashin al miglior portiere dell’ultima stagione, categoria nella quale Donnarumma è favorito assieme ai portieri di Milan e Inter Maignan e Sommer. Ed è proprio qui che arriva la prima sorpresa della serata, visto che ad ricevere il trofeo dal suo compagno di squadra in nazionale è il portiere dell’Aston Villa Emiliano Martinez, trionfatore con la sua Argentina in Copa America. In attesa di conoscere il miglior tecnico maschile, arrivano le posizioni nella top 10 del Pallone d’Oro: settimo il Toro Martinez, sesto Kylian Mbappé e solo quinto uno dei favoriti, Erling Haaland.

Il premio per il migliore allenatore di una squadra femminile va al tecnico del Chelsea e degli Usa Emma Hayes mentre poche sorprese per il vincitore della categoria maschile: a portarsi a casa l’ennesimo trofeo è il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che sta guardando la cerimonia da casa sua. Il Pallone d’Oro femminile viene presentato sul palco dall’attrice Natalie Portman e finisce ancora nelle mani della stella del Barcellona e della Spagna Aitana Bonmati, al secondo trionfo consecutivo. Se il podio è completato dalle compagne azulgrana Graham Hansen e Paralluelo, resta solo da scoprire la classifica finale del Pallone d’Oro maschile, che sarà presentato dall’ex stella del Milan George Weah. Il vincitore dell’edizione 2005 incorona, come anticipato qualche ora fa da Rmc Sport, il baluardo della Spagna Rodri: molto emozionato il giocatore del Man City che dedica la sua vittoria ai grandi calciatori spagnoli come Xavi, Iniesta e Casillas che non hanno mai sollevato il trofeo.

Dopo l’elogio della normalità del nuovo Pallone d’Oro, viene presentata la: fuori dal podio Dani Carvajal, terzo Jude Bellingham, secondo Vinicius Jr, un trio tutto targato Real Madrid.