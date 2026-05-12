Roma-Lazio rinviata a lunedì sera ma la Lega fa ricorso al Tar. Cosa succede e quando si gioca in Serie A

Il programma della 37ª giornata di Serie A sta diventando sempre più un caso. Ma andiamo con ordine, partendo dalla fine. L'atteso derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Lo ha reso noto all'ora di pranzo la Prefettura della Capitale, sottolineando che lo slittamento della partita tra giallorossi e biancocelesti è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio, che vedrà in campo con ogni probabilità Jannik Sinner.

Ecco la nota ufficiale: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Lo comunica la prefettura di Roma".

La Lega però non ci sta e fa ricorso al Tar del Lazio. Fino a giovedì non ci saranno novità. “È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità" ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, all’AGI. Il via libera è arrivato anche con l'assenso da parte delle tv, a cui la soluzione serale è sembrata il giusto compromesso per salvaguardare la messa in onda del prodotto calcio.

Una scelta figlia anche delle direttive del Viminale che aveva disposto come il derby romano non si potesse giocare di sera per via degli incidenti avvenuti negli anni precedenti. E, di conseguenza, sarà così anche per tutte le altre sfide in contemporanea delle squadre in lizza per i primi quattro posti oltre alla Roma (Napoli, Juventus, Milan e lo stesso Como). Una decisione che ribalta dunque quanto stabilito nella giornata di ieri, con tutte le squadre in corsa per la Champions in campo domenica alle 12.30.

Cosa succede adesso e come cambia quindi il calendario della penultima giornata? Se l'intento originario della Lega era assicurare la disputa in contemporanea di tutti gli incontri determinanti per la zona Champions, va da sé che adesso dovrà essere rivisto del tutto il palinsesto di tutti gli altri incontri. Inter–Verona e Atalanta–Bologna, due gare i cui risultati e non influiscono sulle gerarchia della classifica, restano alla domenica (l'una alle 15 e l'altra alle 18). Così come le tre partite nelle quali sono impegnate le squadre in lizza per la salvezza: alle 20.45 vanno in campo Cagliari–Torino, Sassuolo–Lecce e Udinese–Cremonese.

Domenica 17 maggio

ore 15 Inter-Verona

ore 18 Atalanta-Bologna

ore 20.45 Cagliari-Torino

ore 20.45 Sassuolo-Lecce

ore 20.45 Udinese-Cremonese.

Tutti gli altri match tra squadre nelle prime posizioni (le quattro destinate alla Champions, oltre ai posti per l'Europa League e la Conference League) sono rimandati al lunedì assieme al derby della Capitale. Sempre che non ci siano ulteriori colpi di scena.

Lunedì 18 maggio ore 20.45

Como-Parma

Genoa-Milan

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio.