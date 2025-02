Roma, poker al Monza: ora Ranieri "vede" la zona Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Ora nascondersi è difficile. La Roma batte anche il Monza (4-0) e si rilancia con decisione nella corsa all’Europa. Sono 24 i punti conquistati (sette vittorie, la terza di fila, e tre pareggi) nelle ultime dieci di campionato, più di chiunque altro. Il sesto posto della Fiorentina è ora distante appena due punti, il settimo posto di Milan e Bologna (che recupereranno lo scontro diretto giovedì) una lunghezza.

Il tecnico Claudio Ranieri, dopo aver riportato solidità (la Roma non prende gol da 331 minuti in campionato) ha riportato risultati, entusiasmo e, sorprendentemente, anche ambizioni. Già, perché quando a novembre si è insidiato sembrava impossibile che i giallorossi potessero in qualche modo rilanciarsi. Ennesimo miracolo della carriera di Ranieri, questa volta realizzato a casa sua. Ieri sono stati Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante a segnare, indirizzando la partita fin dai primi minuti di gioco (l’1-0 già al 10’).

Contro Como, Empoli, Cagliari e Lecce la Roma, nei prossimi quattro turni, può guadagnare altri punti pesanti per la lotta all’Europa.

La squadra ci crede, così

come il pubblico che è tornato a incitare i giocatori dopo i tanti fischi collezionati in stagione. Drammatica invece la situazione del Monza: il Parma quartultimo è ormai lontano ben 9 punti, la B pare sempre più vicina.