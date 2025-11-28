Roma sfata il tabù Olimpico, ma perde Koné

In questo momento della stagione, Gasperini non sceglie tra campionato ed Europa League. Anzi, lo ha detto anche a microfoni spenti a Trigoria, vuole restare in corsa in tutte le competizioni. Si spiega così la Roma schierata ieri contro il Midtjylland, arrivato nella Capitale con un ruolino di marcia perfetto. Poco turnover, il rientrante Dybala con due allenamenti nelle gambe addirittura titolare (mancava da 25 giorni e dal fastidio al flessore patito nel calciare il rigore paratogli da Maignan a San Siro) e in campo per 78 minuti.

Nelle gare infrasettimanali giocate in notturna, e anche questo Gasperini lo aveva detto, il rischio sono gli infortuni. Dunque, ai sorrisi del marocchino El Aynaoui (nella foto) - al primo gol in giallorosso e prossimo alla partenza per la Coppa d'Africa insieme al compagno di squadra ivoriano Ndicka - e di El Shaarawy fanno da contraltare le smorfie di dolore di Koné. Il francese rimedia un pestone dopo un quarto d'ora ed è costretto ad uscire: problemi al malleolo della caviglia destra e possibile trauma contusivo (oggi gli esami). Visti i tempi ristretti, c'è il rischio concreto di saltare la supersfida con il Napoli di domenica, sempre allo stadio Olimpico. Che da ieri non è più un tabù per la Roma versione europea.

La rete di El Aynaoui a inizio gara mette in discesa la gara dei giallorossi, El Shaarawy sembra chiuderla all'83' ma tre minuti più tardi segna Paulinho. La traversa dello stesso El Shaarawy al 90' legittima il successo. «Dybala sta bene, ha recuperato bene atleticamente - così Gasperini alla fine -. Vittoria contro un'ottima squadra ma potevamo fare meglio sul piano tecnico».

Il Bologna non si ferma più e cala il

poker (4-1) contro il Salisburgo: a segno Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini, per gli austriaci gol di Vertessen. In Conference League la Fiorentina perde invece in casa 1-0 contro l'Aek Atene (rete di Gacinovic).