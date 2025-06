Fiorentina su Fazzini, Roma punta Frattesi. Napoli scatenato: le novità sul calciomercato del 20 giugno

FIORENTINA - Contatti per Jacopo Fazzini

Dopo l'approdo ufficiale di Edin Dzeko e in attesa dell'arrivo di Stefano Pioli, la Fiorentina prosegue la sua campagna di rafforzamento. Guardando, ancora, al fronte offensivo. Non avendo riscattato Colpani ed essendo ancora indecisa rispetto ad Albert Gudmundsonn, la società gigliata ha nel frattempo messo gli occhi su Jacopo Fazzini dell'Empoli. Talento e carattere, può giocare sia mezzala che dietro le punte e su di lui c'è anche la Lazio di Sarri. Per prenderlo servirà una cifra tra i 10 e i 12 milioni.

ROMA - Il sogno di Gasp si chiama Frattesi

Subito dopo la presentazione ufficiale, Gasperini si è messo al lavoro per rinforzare la Roma. La sua prima richiesta al nuovo ds Massara sarà quella di mettere un nuovo perno a centrocampo, che risponde al nome di Davide Frattesi. Il giocatore, da tempo nell'orbuta giallorossa, gradirebbe la destinazione, in quanto ancora chiuso all'Inter dai senatori di lungo corso. L'Inter non lo lascerà partire per meno di 35-40 milioni di euro.

NAPOLI - Ndoye ha detto sì, vicino anche Milinkovic - Savic

L'esterno del Bologna Ndoye ha espressamente dato il suo consenso alla trattativa con il Napoli, indicato come destinazione gradita. Il costo del cartellino - circa 40 milioni - dovrà però essere ammortizzato con una contropartita tecnica. Nel frattempo gli azzurri, scatenati, stanno per chiudere anche l'acquisto di Milinkovic-Savic dal Torino: costo totale 18 milioni di euro.

COMO - Morata ascolta la proposta di Fabregas

Alvaro Morata potrebbe presto tornare in Italia. Dopo l'esperienza al Milan, infatti, la nuova destinazione che sembra profilarsi è il Como, con Cesc Fabregas che insiste molto per averlo. L'attaccante spagnolo si è detto possibilista, ma per muoversi deve rescindere l'accordo di prestito che lo lega al Galatasaray fino a gennaio 2026.

ATALANTA - Per Ricci servono almeno 30 milioni

La nuova Dea di Juric pensa a rafforzare il centrocampo ed il primo nome sulla lista resta quello di Samuele Ricci del Torino, da tempo anche nel mirino del

Milan. Per il centrocampista, ormai stabilmente inserito nel giro della nazionale, servono almeno 30 milioni di euro. L'potrebbe virare per una decisa accelerata già a partire dalle prossime ore.