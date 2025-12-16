Roma, un'altra vittoria da "corto muso". Wesley piega il Como, quarto posto saldo

Il terzo gol in campionato del brasiliano Wesley, il secondo all'Olimpico dopo quello al Bologna altrettanto decisivo alla prima del torneo, consolida il quarto posto della Roma e spinge fuori dalla zona europea il Como, che da oltre un anno non subiva due ko di fila senza segnare e i cui uomini chiave vengono annullati dagli avversari. È l'ottavo successo stagionale di «corto muso» della truppa di Gasp, Europa League compresa: in un

campionato che procede a rilento tra sorpassi e controsorpassi, è sicuramente un merito. Come è un merito avere un portiere come Svilar che, in una serata senza grandi affanni, regala un'uscita provvidenziale su Douvikas sullo 0-0 e tiene ancora la porta inviolata.

La rete decisiva di Wesley, arrivata dopo un'ora di quasi dominio giallorosso, ferma il piccolo momento di crisi della Roma dopo le due sconfitte che avevano spedito la squadra all'ultimo gradino della zona Champions.

Anche senza Dybala, lasciato in panchina, Gasperini ottiene la vittoria che porta i giallorossi a

quota 76 punti nell'anno solare, meglio di chiunque altro. Fabregas rinuncia a una punta di ruolo schierando Diao come falso nove: il senegalese però si infortuna e ora la sua partecipazione alla Coppa d'Africa è a rischio.