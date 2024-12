Ronaldo, la Williams e il "Deficit di Narciso"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Sindrome di Narciso», ma al contrario. Un deficit di autostima (estetica) che non risparmia neppure i campioni dello sport, nonostante la fama e la ricchezza. Può accadere che la «malattia» si manifesti al crepuscolo di una carriera gloriosa (vedi Cristiano Ronaldo) oppure quando già si è appeso al chiodo lo strumento di lavoro (vedi la racchetta di Serena Williams). È in questa delicata fase di transizione (nel caso di CR7) o di post abbandono (nel caso di «Meek») che lo specchio diventa un «nemico» riflettendo un’immagine non più corrispondente ai fasti del passato. Insomma, ci si specchia e non ci si ama più. È una dinamica che gli strizzacervelli definiscono «lineare problematicità del trauma» e non ne sono immuni neppure i vip, anzi sono proprio loro le vittime predilette. Attori celebrati certo, ma sempre di più anche sportivi di grido che comunque i tappeti rossi dello showbiz lo calcano eccome. Poi ogni storia è diversa l’una dall’altra, così come il quantum di grottesco che accompagna le vicende personali. Succede quindi che Ronaldo, 39 anni - cultore acclarato di ritocchini e punturine - venga denunciato dal suo chirurgo plastico per il «mancato pagamento di 50 mila euro», relativi a «una serie di interventi estetici» richiesti dal Pallone d’oro in varie parti del corpo. Operazioni ben riuscite se si mettono a confronto le foto di Ronaldo «prima» e «dopo». Eppure, se CR7 ha deciso di non onorare le parcelle vuol dire che, ai suoi occhi, c’è qualcosa che non quadra. Forse la stessa che ha spinto l’ex regina del tennis a postare sui suoi profili social una foto che dire «sospetta» è dire poco: la Williams, 43 anni, sfodera infatti un primo piano da adolescente con i lineamenti del volto «piallati» e una pelle candida che sembra uscita da un risciacquo con l’Omino Bianco. Gli hater sono andati a nozze.

Serena però ha tenuto il punto sostenendo che quell’immagine è totalmente «reale» e che «mai e poi mai avrebbe sbiancato il colore della sua pelle» di cui va, giustamente, «orgogliosa». Gli odiatori non mollano, lei è una abituata a non mollare. La finale del «Master di Narciso» si deciderà al tie break.