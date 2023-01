La Samp dello scudetto ricorda Vialli: commozione al Marassi

Emozionante momento al Marassi, poco prima del fischio di inizio dell'incontro tra la Sampdoria e l'Udinese, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una giornata che non sarà di certo ricordata dai tifosi blucerchiati per il risultato maturato dalla propria squadra del cuore sul terreno di gioco, vista la vittoria per 1-0 dei friulani per effetto del gol messo a segno da Kingsley Ehizibue al minuto 88, ma che rimarrà indelebile negli occhi degli spettatori per il toccante omaggio a Gianluca Vialli.

Commozione in campo

Sul terreno di gioco dello stadio Luigi Ferraris di Genova tornano alcuni dei principali eroi della stagione 1990/1991, quella dell'indimenticabile scudetto vinto con 5 punti di vantaggio sulle più vicine inseguitrici Milan e Inter. Quello che ha consacrato gli uomini di Vujadin Boskov nell'Olimpo del calcio italiano. Quello della coppia d'oro del gol formata da Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che per l'occasione odierna ha assistito all'evento collegandosi in videochiamata.

Ad accompagnare Marco Lanna, attuale presidente della Sampdoria, sono stati l'allora capitano Luca Pellegrini, Attilio Lombardo, Gianluca Pagliuca, Giuseppe Dossena, Pietro Vierchowod, Fausto Pari, Toninho Cerezo, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Marco Branca e Fausto Salsano. L'attuale ct della nazionale, come anticipato, ha invece assistito alla commemorazione in videochiamata. Da brividi anche la coreografia della Gradinata Sud, che ha esposto uno striscione dedicato al suo indimenticabile campione: "Il tuo coraggio, la nostra forza". Più in basso anche un bandierone con la foto di Vialli.

La lettera

Mentre gli ex compagni di squadra si stringevano in un abbraccio, il presidente Marco Lanna ha letto un toccante messaggio per ricordare l'amico scomparso. "Ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo. Ti abbiamo cercato nei filmati. Abbiamo rivisto i tuoi gol. Le tue acrobazie. Abbiamo ricordato che compagno che eri e cosa sei stato. Abbiamo sentito più volte le tue parole emozionanti: 'Ho firmato per noi'" , legge con commozione l'ex difensore blucerchiato.