Sassuolo-Juventus, chi scende in campo e dove vederla in tv

La settimana che potrebbe essere decisiva per la stagione della Juventus inizia domenica alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con l’incrocio non semplice contro il Sassuolo. La tentazione di pensare al verdetto sulla penalizzazione, al ritorno di Europa League e alla gara contro il Napoli schiacciasassi è tanta, ma l’occasione di accorciare sulle rivali per la corsa all’Europa che conta è davvero ghiotta. Rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta all’Olimpico contro la Lazio permetterebbe di ridurre le distanze su Inter e Milan, ma anche l’undici di Dionisi ha una gran voglia di mettersi alle spalle il tonfo a Verona, dove l’Hellas ha ribaltato la partita nel finale. Se allo Stadium la Vecchia Signora si era sbarazzata degli emiliani con un netto 3-0, le cose stavolta potrebbero essere più complicate. Vediamo quindi le parole dei tecnici, le possibili formazioni e dove seguire in diretta questa partita in televisione o streaming.

Allegri: "Kean out, Szczesny riposa"

Il tecnico bianconero non sottovaluta la trasferta a Reggio Emilia, da prendere decisamente con le molle: “Il Sassuolo è forte, in ottima condizione, a Verona ha perso una partita inspiegabile. Come dice un mio amico: il calcio lo ha inventato il diavolo. Domani dovremo tornare alla vittoria in campionato e accorciare sull’Atalanta. Anche perché, al netto della penalizzazione, siamo stati momentaneamente superati dalla Lazio al secondo posto”. La gestione della rosa in un periodo così critico è la preoccupazione numero uno dell’allenatore livornese, che non ha risolto molti dei dubbi di formazione. L’unico a non farcela sarà Moise Kean, mentre il resto dell’attacco sembra disponibile: “Vlahovic sta bene, è reduce da mezzora in Europa League e sarà della partita contro il Sassuolo. Chiesa e Di Maria hanno giocato dall’inizio contro lo Sporting, Milik sta meglio. Devo valutare. Kean non credo sarà disponibile a causa di un fastidio al flessore, per il resto quasi tutti sono in una buona condizione fisica”.

Dopo il grande spavento in Europa League, gli occhi dei tifosi sono puntati su Wojciech Szczesny, costretto ad uscire contro lo Sporting. Il portiere polacco dovrebbe quindi partire dalla panchina: “Parlerò con lui, se è sereno e tranquillo può venire con noi e andrà in panchina. Così si riposa. Perin è in buona condizione ed è diventato un portiere importante. Mattia ha fatto grandi progressi: è tra i più bravi in circolazione come affidabilità e presenza dentro la partita”. A complicare le cose, l’indisponibilità di diversi giocatori, non al meglio della condizione: “Devo valutare anche Bremer, che ha avuto mal di gola. Abbiamo comunque Bonucci e Rugani. De Sciglio difficilmente recupererà, ma possiamo contare sui ragazzi dell’Under 23. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare dall’inizio, Pogba ancora no. Paul può solo migliorare e ce lo auguriamo tutti. Può diventare un uomo importante, anche a partita in corso per 20-30 minuti, per il finale di stagione”.

Dionisi: "Dobbiamo fare la partita"

Il tecnico degli emiliani si avvicina alla gara con la Vecchia Signora con l’obiettivo di non lasciarsi schiacciare dagli ospiti, provando ad alzare il ritmo: “Proveremo a vincere. Sappiamo che è difficile. La Juve è una squadra che prende pochi gol, nella sua storia è una squadra che prende pochi gol e sappiamo che non sarà facile. L'obiettivo è fare la partita, alzare il ritmo perché se lo abbasseremo non avremo speranze. Poi davanti abbiamo la Juve che può decidere come e dove indirizzare la partita”. L’allenatore del Sassuolo, almeno, non dovrà preoccuparsi di tenere alta la tensione dei suoi: “Questa gara per certi aspetti si prepara da sola. Non è vero perché serve tanta preparazione contro un avversario del genere, sicuramente le motivazioni saranno tantissime contro una squadra che ha un valore importante”.

A complicare l’avvicinamento alla partita, le condizioni non ottimali dell’uomo simbolo del Sassuolo, che non sarà della gara: “Domenico Berardi non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto”. Dionisi poi spegne sul nascere le polemiche sul guardiameta degli emiliani, dopo l’errore di Verona che l’ha messo sul banco degli imputati. “Lui è distaccato da tutto questo, anche con l'età che ha. Se sbaglia un portiere si prende gol, Andrea ha le spalle larghe. L'ho visto bene, non c'è mai stato un caso Consigli e mai ci sarà a Sassuolo un caso Consigli”.

Come giocheranno

Dionisi, nonostante le assenze, conferma il suo schema preferito, schierando il solito 4-2-3-1 anche senza il talismano Berardi. Unico terminale offensivo l’ex interista Pinamonti, che sarà sostenuto da Bajrami e Laurienté. Centrocampo di sostanza e fantasia con Maxime Lopez e Matheus Henrique in mediana sostenuti dall’ex della partita, l’ottimo Frattesi. Davanti al titolarissimo Consigli una linea difensiva composta da Toljan, Erlic, Tressoldi e Rogerio che avrà parecchio da fare per limitare le puntate della Juventus.

Nonostante le due partite critiche che attenderanno la Juventus nei prossimi giorni, Allegri sembra deciso a scardinare la difesa emiliana con una coppia d’attacco di peso, mettendo in campo allo stesso tempo Dusan Vlahovic ed Arkadius Milik. Le varie assenze al centrocampo costringono il tecnico ad una composizione insolita: Kostic sulla sinistra, il giovane Barbieri a destra mentre al centro spazio per Paredes in regia, sostenuto da Rabiot e Fagioli. Davanti a Perin, invece, confermati Danilo e Gatti, man of the match in Europa League, con Bremer che dovrebbe spuntarla su Bonucci nonostante i fastidi alla gola.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Rapuano (Sezione di Rimini)

Dove vederla in tv

La partita tra Sassuolo-Juventus, che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle 18 di domenica 16 aprile, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e Xbox. L’unico modo di seguirla via satellite, senza correre il rischio di buffering, è di attivare il servizio Zona DAZN: in questo modo i clienti Sky potranno seguire la gara sul canale 214 del decoder.

Se invece siete fuori casa, nessun problema: basterà collegarsi al sito ufficiale di DAZN o scaricare l’app sui vostri tablet o smartphone e potrete godervela ovunque siate. Per la telecronaca, il servizio di streaming si affida ad una coppia esperta: Edoardo Testoni e l’ex nazionale Massimo Ambrosini. Buona partita a tutti!