Lo schema segreto

Otto mesi di prigione, pena sospesa però via dalla Francia, rispedito al paese suo, Canada. Trattasi, come si sa, di Lombardi Joseph aiutante della nazionale femminile canadese di calcio. Ha manovrato un drone sulle teste delle ragazze francesi per spiare i disegni tattici e la gendarmerie di Parigi certe cose non le accetta, passino quelli del Bataclan o di Charlie Hebdo ma il calcio ha le sue leggi e la Fifa ha avviato una indagine contro la federazione di Ottawa. Storie contemporanee che rilanciano il mestiere buffo e le missioni degli 007 di casa nostra, l'ultimo se ne è andato da poco, Natale Bianchedi collaboratore «spia» di Arrigo Sacchi. Ma resta nella storia l'operazione svolta da Ferruccio Valcareggi spedito da Edmondo Fabbri, nel mondiale del 1966, a studiare i nordcoerani. Valcareggi osservò l'allenamento del gruppo Pak Doo Ik e al rientro spiegò al cittì: «Sono undici Ridolini», come era stato ribattezzato in Italia Larry Semon, attore farsesco americano.

Le buscammo, Fabbri, definito da Gianni Brera «il tecnico del tortellino», finì alla griglia, gli azzurri sbarcarono di notte a Genova ma non evitarono pomodori, Valcareggi James Bond ricevette in eredità la nazionale per il mondiale messicano, fu lui il Ridolini con i 6 minuti concessi a Gianni Rivera. Sempre meglio del drone canadese.