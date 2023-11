È morto Aldo Bet, lutto in casa Milan: coi rossoneri vinse lo Scudetto della stella

Si è spento a Varese all'età di 74 anni Aldo Bet, indimenticabile stopper del Milan allenato da Nils Liedholm che conquistò lo scudetto della stella nella stagione 1978/1979: l'ex calciatore si trovava ricoverato in ospedale per l'aggravarsi della malattia contro cui combatteva da tempo.

Nato a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, il 26 marzo del 1949, Bet crebbe nelle giovanili dell'Inter di Angelo Moratti, facendo il suo esordio in prima squadra a 18 anni nella stagione 1967/1968. La sua avventura in maglia nerazzurra, tuttavia, fu breve e poco fortunata: il difensore raggranellò appena 8 presenze. Per lui si spalancarono le porte della Roma nel campionato successivo, quando fu "il mago" Helenio Herrera a richiederlo espressamente per dare solidità al reparto difensivo della squadra da lui allenata.

La parentesi giallorossa fu decisamente più gratificante per l'arcigno stopper trevigiano, che in cinque stagioni di militanza mise insieme 185 presenze e un gol, sollevando al cielo la Coppa Italia proprio nella sua stagione di esordio. Nel periodo in cui giocò per la Roma, peraltro, ricevette le uniche convocazioni in Azzurro: con la maglia dell'Italia disputò solo due incontri, entrambi nel 1971, un'amichevole disputata a Cagliari e persa con la Spagna col risultato di 1-2 e una partita di qualificazione agli Europei del 1972 pareggiata 2-2 in casa con l'Austria.

Da Roma si trasferì poi a Verona nella stagione 1973/1974, ma si trattò comunque di una breve parentesi. Dopo un solo un anno in maglia gialloblu e 33 presenze complessive, tra campionato e Coppa Italia, Bet approda al Milan. Coi rossoneri mette insieme 204 presenze e due gol in sette stagioni, riuscendo a raggiungere due importanti traguardi. Il primo è la quarta Coppa Italia della storia del club di via Turati, vinto in finale contro gli acerrimi rivali dell'Inter col risultato di 2-0. Il secondo, la gioia più grande della carriera in maglia rossonera, è la conquista dello Scudetto della stella nel 1978/1979: quell'anno Bet si alternò con Morini nella posizione di stopper, giocando al fianco della futura leggenda del Diavolo Franco Baresi.

Finito ai margini del progetto del club, e impiegato oramai come riserva, preferì concludere la carriera calcistica sul campo e decise di giocare un'ultima stagione, la 1981/1982, in serie C1 con la maglia del Campania. Si ritirò dal mondo del calcio all'età di 33 anni.