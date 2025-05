Chi vincerà lo Scudetto tra Napoli e Inter? Ecco tutte le combinazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Napoli o Inter, Antonio Conte o Simone Inzaghi. Oggi domenica 18 maggio, la Serie A potrebbe conoscere il verdetto più atteso: chi vincerà lo scudetto. Quando mancano due giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora in bilico, il Napoli guida la classifica con 78 punti con l'Inter, seconda attardata di una sola lunghezza. Stasera in contemporanea, gli azzurri saranno di scena al Tardini, contro il Parma, impegnato nella lotta salvezza mentre i nerazzurri ospitano la Lazio, ancora in lizza per un posto Champions.

Insomma due sfide che si preannunciano ricche di insidie e che rendono per niente remota l'ipotesi spareggio. Il tricolore si assegnerebbe infatti con una partita secca, da disputarsi in campo neutro (con ogni probabilità l'Olimpico di Roma). Ma quali sono le diverse combinazioni che possono portare alla vittoria del Napoli o dell'Inter?

Il Napoli vince se…

Se il Napoli vincesse a Parma e l'Inter perdesse in casa contro la Lazio, gli azzurri sarebbero già campioni d'Italia. Se la squadra di Antonio Conte vincesse oggi e l’Inter riuscisse a strappare almeno un pareggio (oppure una vittoria), tutto si deciderebbe invece all’ultima giornata. Il vantaggio di Lukaku e compagni è che sono padroni del proprio destino: con due vittorie nelle ultime due partite di campionato, non dovrebbero preoccuparsi dei risultati dell’Inter e vincerebbero matematicamente lo scudetto. In caso di una vittoria e un pareggio, agli azzurri basterebbe comunque che l’Inter non vinca una delle prossime due partite per diventare campioni d’Italia.

L’Inter vince se…

Le combinazioni per l'Inter sono di fatto meno favorevoli, che affronta le due ultime due giornate di campionato, costretta a guardare cosa farà il Napoli. Di sicuro la squadra di Inzaghi non può vincere oggi lo scudetto. Ma potrebbe farlo all'ultima giornata, qualora riuscisse a vincere entrambe le partite e il Napoli non facesse altrettanto. Nelle ipotesi più remote, potrebbero bastare anche due pareggi o una sola vittoria, sempre se gli azzurri non riuscissero ad ottenere mai i tre punti. Insomma come sempre necessità per chi insegue è quello di sperare in un harakiri altrui.

L’ipotesi spareggio

Infine, c’è l’ipotesi dello spareggio. Dopo le partite di stasera, l’Inter potrebbe trovarsi al massimo con un vantaggio di due punti, in caso di vittoria contro la Lazio e sconfitta del Napoli a Parma. Ma le due squadre potrebbero anche presentarsi all’ultima giornata a parità di punti, in caso di pareggio oggi dell’Inter e sconfitta del Napoli.

In questo caso, uno spareggio scudetto tra Napoli e Inter diventerebbe molto più probabile. A meno che la trasferta di Como per i nerazzurri, e l'impegno della squadra di Conte al Maradona non regalino ulteriori colpi di scena.