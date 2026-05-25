Se Max e Luciano non perdono la testa

Spalletti e Allegri hanno detto che non si dimettono da Juve e Milan. Faranno una rivoluzione ma senza 'perdere la testa' mica come in Francia. (Foto con AI).

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Simone Inzaghi ha visto il primo Scudetto di Pioli e il primo di Spalletti, la prima Champions del City e la prima Champions del Paris Saint-Germain: ora anche il primo trofeo arabo di CR7. Se c'è sempre una prima volta, c'è sempre pure Simone Inzaghi.

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Tra l'altro, CR7 ha festeggiato il titolo con una card celebrativa dove c'erano lui e altri fotomontaggi di se stesso, ma nessun compagno di squadra. Chissà perché qualcuno del Portogallo in Usa non lo vorrebbe...

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La Juventus ha festeggiato 30 anni senza Champions con tutti i campioni dell'epoca che, come Vierchowod hanno quasi 70 anni. Allo Stadium c'era quella sensazione da ultimo concerto dei Pooh, e la domanda sulla bocca di tutti era: «Passeranno altri trent'anni prima di vincere una Champions?».

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È stata la settimana in cui tutte le nazionali hanno presentato il loro video con i convocati per il Mondiale. Sceneggiature pazzesche, regie da Oscar, attori bravissimi e noi lì, invidiosi a guardarli tutti.

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Dopo 4 anni insieme alla Juve Arturo Vidal ha chiamato il suo nuovo cane 'Pirlo'. E se avesse giocato con Locatelli?

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Il pubblico del Giro ai ciclisti ha offerto di tutto: arrosticini, pizza, birra, dolci. Altro che anti doping, servono esami del sangue per glicemia.

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«Dove vedreste bene Guardiola?». Chiedono su Italia1, a Massimo Callegari: «Intanto a Ibiza o alle Maldive». L'Italia neanche in vacanza!

@duppli