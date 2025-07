Se la mediana va di moda. Ederson, l’Inter cerca i soldi

Spesso le gare si vincono in mezzo al campo. Il celebre mantra post partita di tanti allenatori è stato preso alla lettera da parecchi direttori sportivi, visto che i pezzi più pregiati in questa fase di trattative giocano tutti a centrocampo. Proseguono, infatti, i contatti tra l'Inter ed Ederson: sul tavolo un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più premi per portare il brasiliano da Bergamo a Milano. Affare da 50 milioni più bonus: tanto serve per strappare il classe 1999 all'Atalanta. Un colpo che Marotta e Ausilio stanno progettando per ovviare alle possibili partenze di Calhanoglu (c'è sempre il Galatasaray in pressing, anche se per strapparlo alla Beneamata servono 25-30 milioni) e Asllani; mentre Frattesi è stato tolto dal mercato. La mezzala della nazionale italiana rimarrà alla corte di Chivu e potrebbe rinnovare il contratto nelle prossime settimane. Occhio poi al possibile arrivo di un numero 10: da anni l'Inter non ha in rosa un trequartista e vorrebbe colmare questa lacuna, inserendo in organico in questa sessione di mercato un fantasista.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan sente di avere in pugno Jashari. Operazione da 38 milioni al netto dei bonus e contratto quinquennale da 2,4 milioni a stagione (a salire negli anni) più premi. Si attende soltanto l'ultimo via libera del Bruges, dopo che i contatti tra le parti per chiudere l'operazione sono proseguiti fino a tarda notte. Anche Gian Piero Gasperini ha richiesto a gran voce un tassello per la sua mediana. Questo l'identikit stilato dal tecnico di Grugliasco: serve un centrocampista box to box che abbia ottime capacità di inserimento e gol nei piedi. Richieste che portano a O'Riley (Brighton) e Rios (Palmeiras). In particolare quest'ultimo sembra essere il preferito dei capitolini, che stanno intensificando i contatti col club brasiliano. Nazione dalla quale dovrebbe arrivare il primo colpo della Roma targata Gasp, ovvero il laterale destro Wesley dal Flamengo.

Infine pure la Juve sta riflettendo sull'opportunità di inserire un tassello a metà campo: valutazioni in corso sui nomi di Xhaka (anche se il Leverkusen non vorrebbe privarsene dopo aver detto no al Milan) e Hjulmand.

Quest'ultimo sarebbe il candidato ideale per qualità ed età, ma lo Sporting chiede 50 milioni per cedere il danese scoperto durante il Lockdown da Pantaleo Corvino, (lo portò a Lecce dall'Admira Wacker per soli 240mila euro). Incredibile ma vero. L'ennesima plusvalenza del dirigente di Vernole che due anni fa ha venduto Hjulmand ai portoghesi per 20 milioni. All'epoca nessuna big nostrana ebbe il coraggio di puntarci. Che peccato.