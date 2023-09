"Cambierà lavoro se...". Totti commenta l'esordio del figlio Cristian

Il tanto atteso esordio è avvenuto: il figlio di Francesco Totti, Cristian, è sceso in campo per la prima volta con la Primavera del Frosinone nella gara in trasferta contro il Bologna alcuni giorni fa con la sconfitta ciociara per 3-0. Stavolta, però, il problema non è stato tanto il risultato quanto l'accanimento dei leoni da tastiera nei confronti del 17enne accusato di essere "figlio di papà", senza talento e anche in non perfette condizioni fisiche.

La reazione di Francesco Totti

Il passaggio al Frosinone dalla Roma che, come abbiamo visto sul Giornale.it, è avvenuto questa estate con la felicità del padre e della società del presidente, Maurizio Stirpe, è stato dovuto essenzialmente allo scarso impiego che Cristian aveva con i colori giallorossi. " Alla Roma, Cristian non aveva la possibilità di esprimersi" , ha spiegato Totti senior a Radio Serie A, consigliano al figlio di non farsi condizionare dal cognome che porta. " Me lo hanno chiesto ed io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni" .

Gli attacchi social

Un papà che difende il figlio è normale specialmente quando c'è un'eredità così pesante da gestire e quando si è ancora minorenni. Non sono accettabili i commenti di alcuni utenti sotto le tre foto che Cristian Totti ha postato sul proprio profilo Instagram per condividere alcuni momenti del suo esordio contro il Bologna. Mentre papà Francesco ha scritto un "Daje cricca" e Daniele De Rossi ha commentato con un cuore, chi non ha altro da fare che denigrare si è scagliato apertamente contro il suo esordio. " Ah se non avessi quel cognome...staresti a pelare le patate ", scrive un utente subito zittito da reazioni in difesa di un giovane ragazzo che sogna di giocare a pallone. " Quanto contano le raccomandazioni ", scrive un altro utente.

Addirittura, poi, c'è chi se la prende con il fisico del giovane Cristian facendo del bodyshaming. " Non voglio offenderti ma dovresti davvero rivedere la tua dieta e allenarti davvero di più ... A 17 anni se hai pancia e culone giocando a calcio qualcosa stai sbagliando ", si legge sui commenti sotto al post.