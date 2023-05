Serie B, chi sale dopo il Frosinone?

Una 35ª giornata davvero ricca di emozioni ha sancito la promozione in serie A del Frosinone con tre giornate di anticipo. Non molla il Genoa malgrado il pareggio in quel di Bolzano, mentre il Bari impatta con il Cittadella. Vittoria importante dell'Ascoli che aggancia il Pisa e la Reggina in zona playoff. Nella parte bassa della classifica successo pesante del Brescia sul Cosenza. Parma costretto sul pari dal Benevento, fanalino di coda.



Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le partite, partendo dalla sfida tra Bari e Cittadella: la squadra veneta ha pareggiato per 1-1 nel finale contro i baresi allenati da Mignani, che erano passati in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Leonardo Benedetti al 51′, mentre all’84’ è arrivata la rete del Cittadella con Maistrello. Un pareggio che porta il Bari a 61 punti, a -6 dal Genoa. La squadra ligure viene fermata in trasferta dal Sudtirol, sullo 0-0, anche se la compagine allenata da Gilardino si sta avvicinando sempre più all'obiettivo della promozione diretta.

Torna al successo il Cagliari che supera per 2-1 la Ternana, consolidando sempre più in zona playoff. Apre le marcature al 4' Deiola, pareggia la Ternana al 12' con Partipilo e al 60' Zappa mette a segno il gol della vittoria per i sardi.

Il Frosinone conquista la meritata promozione in serie A sconfiggendo la Reggina per 3-1. I ciociari sbloccano subito il risultato a proprio favore al 31' con Borrelli. Replica in rete su calcio di rigore al 42' Insigne. Per gli amaranto dello Stretto segna il gol dell'1-2 Hernani al 51', riaprendo la gara, ma al 57' mette al sicuro il risultato Caso e allo stadio "Stirpe" va in scena la grande festa fino a tardi, che proseguirà nei giorni seguenti.

Pareggio pirotecnico invece tra Benevento e Parma, con il match che finisce 2-2. Vanno in vantaggio i ducali nel primo tempo con il gol di Benedyczak al 7′ e poi di Dennis Man al 42′. Ma a inizio ripresa i sanniti accorciano le distanze con Camillo Ciano al 48′, per poi trovare il gol del 2-2 all’86’ con Gennaro Acampora.

Continua la crisi di risultati per il Pisa che perde 2-1 ad Ascoli, collezionando la terza sconfitta consecutiva. I bianconeri marchigiani sbloccano il risultato a proprio favore nel secondo tempo, al 53' con Mendes, raddoppiando al 73' con Marsura. Il Pisa segna al minuto 81' con Masucci, ma ormai è troppo tardi.

Nella bassa classifica importante vittoria del Brescia contro il Cosenza. La squadra lombarda ha aperto le marcature al 55′ con Adryan, per poi raddoppiare al 60' con Cistana. Per i silani è D’Orazio all’89’ ad accorciare le distanze, ma ormai non c'è più tempo. Finisce 2-1 a favore delle rondinelle bresciane.

Termina in parità (1-1) la gara del Sinigaglia fra Como e Palermo. Si portano in vantaggio al 17' i rosanero con una rete siglata da Buttaro, mentre i lariani acciuffano il pareggio al 32' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cerri, il quale colleziona il nono centro della stagione. Durante la partita, nella tribuna coperta dello stadio lariano si è verificato un fatto alquanto spiacevole: una famiglia siciliana presente con i figli è stata presa di mira da alcuni facinorosi tifosi del Como. Al momento del gol del vantaggio del Palermo i tifosi rosanero hanno esultato, come è normale e giusto che sia, e da quel momento sono stati oggetto delle spregevoli attenzioni di alcuni tifosi locali, con battute e cattiverie. Al momento del pareggio del Como sono stati accerchiati dagli stessi tifosi comaschi con fare minaccioso, con un bambino che, impaurito, ha iniziato a piangere. Provvidenziale l'intervento degli steward e della celere, che hanno provveduto ad accompagnarli in un’altra zona della tribuna. Sono fatti disdicevoli che lasciano basiti.

Uno strepitoso Venezia, che nelle ultime 6 giornate ha collezionato ben 15 punti, ha strapazzato il Modena al “Penzo” con un netto 5-0. Vero mattatore della gara il finlandese Joel Pohjanpalo, che segnando 4 reti, raggiunge Lapadula a quota 17 reti. L'attaccante lagunare apre le danze al 32', replicando poi in rete al 54', al 72' ed al 79' su rigore, mentre il quinto gol lo mette a segno Zampano 82'. Lagunari che con questo roboante successo che si portano ad un punto dal trio Pisa, Ascoli, Reggina.

Pohjanpalo (Venezia Fc)

Spal e Perugia si dividono la posta (1-1) con gli umbri che possono recriminare sulle due traverse colpite, mentre ai padroni di casa resta l’amaro in bocca per la rete di Maistro a 3′ dal termine annullata per precedente fallo di mano di Moncini. In vantaggio per primi gli umbri al 12' con Casasola. Pareggiano i ferraresi su rigore al 62' con Moncini. Un risultato che scontenta entrambe le squadre.

Concludiamo dando uno sguardo alla classifica dei marcatori della serie B, che, in questa 35ª giornata, incorona capocannoniere il veneziano Pohjanpalo: grazie alla sua splendida quaterna contro il Modena ha raggiunto in testa alla classifica il cagliaritano Lapadula, entrambi ora a 17 centri, seguiti a 16 gol dal barese Cheddira. Dietro Brunori del Palermo a 15 e Mulattieri (Frosinone) a 12. Chiudono la classifica dei marcatori in doppia cifra Antonucci (Cittadella) e Coda (Genoa) con 10 reti a testa.

Risultati



Frosinone – Reggina 3-1

Venezia – Modena 5-0

Como – Palermo 1-1

Bari – Cittadella 1-1

Benevento – Parma 2-2

Brescia – Cosenza 2-1

Ascoli – Pisa 2-1

SudTirol – Genoa 0-0

Spal – Perugia 1-1

Cagliari – Ternana 2-1

Classifica

Frosinone 71 punti – Promosso in serie A

Genoa 67

Bari 61

SudTirol 54

Parma 52

Cagliari 51

Pisa, Reggina, Ascoli 46

Palermo, Venezia 45

Modena 44

Como e Ternana 43

Cittadella, Brescia, Cosenza 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32

Prossimo turno

Perugia- Cagliari

Genoa- Ascoli

Modena- Bari

Cittadella -Benevento

Reggina -Como

Pisa -Frosinone

Ternana -Sudtirol

Cosenza -Venezia

Palermo -Spal

Parma -Brescia