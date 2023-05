Serie B, Luvumbo ribalta il Parma: al Cagliari la semifinale di andata

Ci aveva già pensato lunedì sera il Sudtirol a sorprendere tutto e tutti, questa sera invece è toccato al ventunenne attaccante angolano che in soli 45’ minuti ha ribaltato il Parma di Gigi Buffon, uscito per infortunio. È stata una rimonta pazzesca, quella dei sardi, che sono andati sotto 2-0 grazie ai gol di Benedyczak e Sohm – classe 2000 e 2001 – ma poi rimontano grazie ad un 2002.

Cagliari che arrivava alla semifinale dopo aver sconfitto il Venezia 72 ore fa per 2-1 grazie ad una doppietta di Lapadula, autore del gol del 2-2 su rigore sempre in una azione che ha visto protagonista Luvumbo e adesso a quota 24 reti stagionali. A fine primo tempo gli uomini di Fabio Pecchia avevano un piede e mezzo in finale, complice una ottima prestazione corale e una perfetta fase realizzativa. All’intervallo arriva l’intuizione di Claudio Ranieri: fuori Pavoletti e Rog, dentro Luvumbo e Deiola. Il primo va a fare compagnia in attacco a Lapadula, il secondo viene collocato davanti la difesa con il contestuale avanzamento di Makoumbou dietro le punte: è qui che la vince il tecnico romano. Durante il primo tempo il centrocampista congolese si era reso autore di diversi errori – fra cui uno che aveva causato uno dei due gol degli ospiti – ma la scelta più azzeccata è stata quella di tenerlo in campo.

Nei secondi quarantacinque gli ospiti sembrano giocare un’altra partita, perdono il capitano e leader Gigi Buffon che deve uscire per infortunio e riemerge qualche incubo del passato, oltre ad aver perso più di qualche semplice certezza: sarà compito di Pecchia ora ricompattare il gruppo per tentare la scalata verso la vittoria che vorrebbe dire qualificazione alla finale. Attenzione però, in caso di vittoria con un solo gol di scarto, saranno tempi supplementari.

A quattro giorni dal ritorno al “Tardini” il Cagliari ha due risultati su tre a disposizione – vittoria e pareggio – per ipotecare la finale, certo è che il Parma venderà cara la pelle in novanta minuti che profumano di Serie A.