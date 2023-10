Serie B, saltano Mignani a Bari e Foschi a Lecco, ecco chi potrebbe sostituirli

Dopo l'esonero di Davide Ballardini a Cremona e l'arrivo di Giovanni Stroppa, altri due esoneri in Serie B: quello di Michele Mignani a Bari e quello di Luciano Foschi a Lecco. Le voci si rincorrevano già da sabato pomeriggio, adesso sono ufficiali: Michele Mignani non è più l’allenatore del Bari. Dopo oltre due anni alla guida dei pugliesi, una promozione dalla C alla B, una finale playoff per la A persa in piena recupero e, adesso, un avvio di stagione deludente, finisce l’esperienza del tecnico di Genova. Dieci i punti raccolti dal Bari fino ad ora che naviga mestamente a metà classifica con una sola vittoria raccolta, quella alla seconda giornata in trasferta a Cremona per 1-0, una sconfitta contro il Parma e ben sette pareggi in nove gare disputate.

Le riflessioni della società pugliese, già avviate dopo il pareggio casalingo contro il Como, erano state rinviate alla sfida contro la Reggiana che ha messo la parola fine. Fatale, dunque, non tanto per il risultato quanto per la prestazione scialba, intrisa di paura e deludente dei galletti. La colpa di Mignani, sostanzialmente, è quella di non aver trovato la quadra con l’organico a disposizione, anche se, a dirla tutta, a difendere in parte il tecnico ci ha pensato la tifoseria che ha attaccato la società per gli scarsi investimenti nel mercato estivo dopo le tante cessioni come quelle - su tutti - di Caprile e Cheddira.

In una nota pubblicata sul sito Internet della società pugliese si legge: “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele Mignani. Al tecnico di Genova va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata ogni singolo giorno alla guida dei biancorossi condotti trionfalmente alla conquista di una promozione in Serie B, fino ad arrivare ad un passo dal centrare un'impresa memorabile nella scorsa stagione. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l'uomo Mignani, capace di dimostrarsi persona di valore dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l’impegno profuso augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali".

Al suo posto in pole position Pasquale Marino, di cui si attende solo l’ufficialità. Il tecnico di Marsala vanta una lunghissima esperienza fra Serie A e Serie B.

Calcio Lecco 1912 (Facebook)

Non solo il Bari, anche il Lecco cambia allenatore. Saluta Luciano Foschi, artefice della meravigliosa promozione dello scorso giugno ai playoff di Serie C che paga, però, il negativo addio di stagione con un solo punto raccolto in sei gare disputate. Il club lombardo ha anch’esso comunicato la sua decisione attraverso un comunicato ufficiale: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Dopo un iter difficilissimo che ha accompagnato il club in cadetteria, con una estate passata in attesa della giustizia sportiva, il Lecco ha fatto il conto con la realtà della Serie B, non riuscendo mai a portare a casa i tre punti e racimolando un solo punticino figlio del pareggio a reti inviolate contro il Modena. Ancora di più, però, la squadra lombarda ha dimostrato tutti i suoi limiti, essendo il peggior attacco e la seconda peggior difesa di tutto il campionato. Al posto di Foschi il club è pronto ad annunciare Marco Zaffaroni, che vanta esperienza in A alla guida del Verona e in B con il Cosenza.