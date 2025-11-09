Il Napoli cade in trasferta a Bologna: Dallinga e Lucumì affondano Conte

Il Bologna vince 2-0 contro il Napoli al Dall'Ara, nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Brutto stop per i campioni d'Italia, alla terza sconfitta in campionato e praticamente mai pericolosi in avanti. La squadra di Conte resta prima a 22 punti, raggiunta dal Milan, in attesa che giochino Roma e Inter. Primo tempo di grande equilibrio e poche occasioni da gol. Nelle fila rossoblù si fa subito male Skorupski. Senza il vice Ravaglia al suo posto entra il giovane classe 2007 Pessina. Nella ripresa la squadra di Italiano trova l vantaggio al 50' grazie a Thijs Dallinga, bravo a mettere in rete un servizio di Cambiaghi. Il raddoppio arriva al 66' con un colpo di testa di Jhon Lucumì, che capitalizza il cross perfetto di Holm. Si chiude con il Dall'Ara in estasi per il suo Bologna, sempre più una splendida realtà del nostro campionato. Ora i rossoblù sono a 21 punti e possono sognare davvero in grande.

La partita

Inizio molto combattuto con tanti duelli a centrocampo. Su un rinvio problema muscolare per Skorupski, al suo posto entra il giovane 2007 Pessina. La prima conclusione del match è di Rowe al 14', dopo una bella discesa di Orsolini. Palla ampiamente sul fondo. Il Napoli risponde subito.Ripartenza velocissima di Politano che libera Elmas dal limite. Il numero 20 si accentra e calcia. Blocca in presa bassa Pessina. Al 22' su sviluppo di un corner, salta piùin alto di tutti Lucumì, che prende il tempo su Di Lorenzo e non trova la porta per questione di centimetri. I rossobu sono molto spigliati. Al 32' Rowe calcia all'improvviso dai trenta metri, palla che rimbalza davanti a Milinkovic-Savic e per poco non lo inganna. Poco dopo l'inglese ha un problema muscolare e si accascia a terra. Resta in campo però per non sprecare un altro slot. Il Napoli prova ad approfittarne ma non riesce a creare occasioni pericolose. Il primo tempo finisce senza reti.

Nella ripresa cambio immediato per Italiano. Entra Cambiaghi per Rowe. Il nuovo entrato è subito grande protagonista. Sfreccia sulla sinistra, salta l'avversario e crossa. Dallinga è il più lesto di tutti e con un tocco da grande attaccante batte Milinkovic-Savic sul primo palo. I rossoblu prendono fiducia. Si coordina Orsolini e tira di sinistro, scaldando i pugni di Milinkovic-Savic. Al 67' arriva il raddoppio dei rossoblu. Cross bellissimo di Holm in mezzo, Lucumì anticipa tutti sfruttando il buco di Buongiorno e insacca il 2-0. Conte prova a correre ai ripari. Fuori Elmas per Lang e Politano per Neres. La squadra di Italiano ora è padrona del campo. Al 76' grande occasione per il Napoli. Gutierrez liberato sul fondo da Lang. Il terzino crossa due volte, nel secondo tentativo la deviazione di Holm manda la palla sul palo. Il Bologna continua a macinare gioco. Fuga fantastica di Bernardeschi che arriva sul fondo e mette in mezzo. Arriva Miranda a chiudere l'azione. Il Napoli si salva in angolo. Nel recupero cross di Mirand, palla in mezzo con Dallinga che manca il pallone per centimetri.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski (8' Pessina); Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega (82' Moro); Orsolini (81' Casale), Odgaard, Rowe (46' Cambiaghi); Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (78' Juan Jesus), Gutierrez (78' Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay (82' Lucca); Politano (68' Neres), Hojlund, Elmas (68' Lang). Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: Dallinga (B) 50', Lucumì (B) 66'

Ammoniti: Hojlund (N), Lang (N), Orsolini (B), Neres (N)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)