Serie A, il calendario 2025-2026: il Napoli debutta a Sassuolo, Inter e Milan entrambe in casa

La prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 il prossimo 24 agosto vedrà le seguenti gare: Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio Genoa-Lecce Inter-Torino, Juventus Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona. È questo il responso del sorteggio del calendario per la prossima stagione avvenuto al Teatro Regio di Parma. Una novità (la prima volta in assoluto) riguarda Milan e Inter che giocheranno la prima giornata di campionato in casa perché il "Giuseppe Meazza" sarà occupato dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 a causa dei Giochi Invernali di Cortina e, di conseguenza, in quelle due settimane le milanesi saranno costrette a giocare due partite consecutive in trasferta.

I big match

Tra i big match, alla terza giornata si disputerà Juventus-Inter mentre il derby della Capitale Lazio-Roma alla quarta: alla quinta ecco Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, alla sesta giornata tocca a Juventus-Milan mentre alla settima una gara di cartello è senz'altro Roma-Inter.

Il calendario delle prime cinque giornate

Detto della prima, la seconda giornata vedrà le seguenti gare: Bologna-Como, Cremonese-Sassuolo, Genoa-Juventus, Inter-Udinese, Lazio-Verona, Lecce-Milan, Napoli-Cagliari, Parma-Atalanta, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina.

Terza giornata: Atalanta-Lecce, Cagliari-Parma, Como-Genoa, Fiorentina-Napoli, Juventus-Inter, Milan-Bologna, Pisa-Udinese, Roma-Torino, Sassuolo-Lazio, Verona-Cremonese.

Quarta giornata: Bologna-Genoa, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como, Inter-Sassuolo, Lazio-Roma, Lecce-Cagliari, Napoli-Pisa, Torino-Atalanta, Udinese-Milan, Verona-Juventus.

Quinta giornata: Cagliari-Inter, Como-Cremonese, Genoa-Lazio, Juventus-Atalanta, Lecce-Bologna, Milan-Napoli, Parma-Torino, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Udinese.

La Serie A 2025-2026

Il nuovo campionato inizierà nel week-end del 23 e 24 agosto 2025 e si concluderà nel fine settimana del 23-24 maggio 2026. I turni infrasettimanali saranno il 29 ottobre e 6 gennaio 2026. Non è prevista alcuna sosta invernale ma si giocherà anche tra Natale e Capodanno mentre per le gare della Nazionale Italiana di Spalletti sono previste quattro soste: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Cos'è il calendario asimmetrico

Anche per la prossima stagione varrà la regola del calendario

: in pratica la data per la gara di ritorno sarà diversa rispetto a quella di andata e quindi "sfalsata" con una tolleranza di otto giornate di differenza prima di disputare la partita con la stessa avversaria.