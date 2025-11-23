Serie A, la Roma cala il tris alla Cremonese e vola in testa alla classifica

La Roma vince 3-1 in trasferta contro la Cremonese. Tre punti fondamentali per la squadra di Gasperini, che risponde alla vittoria del Napoli e si riporta in testa alla classifica con 25 punti. I giallorossi sbloccano il match con l'argentino Matias Soulé poi si salvano grazie alla doppia prodezza di Svilar su Vandeputte. Non mancano gli episodi da Var. Annnullato un gol a Pellegrini per fuorigioco. Sul finire della prima frazione Ayroldi prima concede un calcio di rigore per fallo di mano, poi dopo aver rivisto l'azione lo revoca. Nella ripresa i giallorossi chiudono il match in cinque minuti. Segna prima l'irlandese Evan Ferguson, al primo gol stagionale. Poi segna il tris Wesley con un delizioso scavetto. In pieno recupero Folino trova di testa il gol della bandiera. In attesa del Derby di Milano, la Roma è da sola in vetta alla classifica. Nel prossimo turno la sfida scudetto contro il Napoli all'Olimpico. Mancherà Gasp espulso per proteste nel secondo tempo.

La partita

Avvio equilibrato con tanti duelli in mezzo al campo. La prima occasione è per i padroni di casa. Al 16' scambio in area tra Bonazzoli e Vardy, l'ex Inter conclude di prima intenzione in spaccata e trova la risposta di Svilar. Passa appena un minuto e i giallorossi passano in vantaggio. Koné trova al limite dell'area Soulé, che si porta la palla sul sinistro e fa secco Audero con un tiro all'amgolino. I giallorossi prendono fiducia e al 26' trovano il raddoppio con Pellegrini, annullato però dal Var. Il centrocampista ribadisce in rete la respinta di Audero sul tiro di Baldanzi, ma si trova in posizione di fuorigioco. Alla mezz'ora la Cremonese va vicinissima al pareggio. Vandeputte conclude a botta sicura ma Svilar si salva sulla prima concluione e poi sulla ribattuta del belga. Al 39' è Audero a fare un miracolo su Pellegrini, servito da Celik. Il primo tempo si chiude con un altro episodio discusso. Mancini colpisce di mano in area di rigore, Ayroldi concede il calcio di rigore poi chiamato al Var, valuta l'intervento non punibile.

Subito un cambio per la Roma. Entra El Aynaoui al posto di Ziolkowski. Al 54' punizione dalla sinistra battuta da Pellegrini, Mancini salta più alto di tutti ma non indirizza la palla verso la porta. La Cremonese prova a fare la partita. La Roma aspetta e riparte in contropiede. Nuovi cambi per Gasp, che cambia tutto l'attacco. Entrano El Shaarawy e Ferguson per Pellegrini e Baldanzi. Nel frattempo il tecnico giallorosso viene espulso per proteste. Al 65' arriva il raddoppio. Un'uscita errata di Audero porta ad un batti e ribatti in area. Alla fine, El Aynaoui serve Ferguson che mette in rete. Passano quattro minuti e arriva anche il tris. El Shaarawy manda in porta Wesley. Sull'uscita di Audero, il brasiliano lo beffa con un delizioso scavetto. La Roma mette in ghaiccio la partita e controlla il risultato senza correre rischi. In pieno recupero arriva il gol della bandiera per la Cremonese. Lo sigla sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa, il neo entrato Folino. Il triplice fischio di Ayroldi dà inizio alla festa giallorossa, che espugna anche lo Zini e riconquista il primato.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2) - Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (80' Folino); Floriani Mussolini (58' Pezzella), Payero (57' Vazquez), Bondo, Vandeputte (71' Grassi), Barbieri; Vardy, Bonazzoli (81' Sanabria). Allenatore: Davide Nicola

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski (46' El Aynaoui); Celik, Koné, Cristante, Wesley (82' Tsimikas); Soulé (85' Pisilli), Pellegrini (61' El Shaarawy); Bandanzi (60' Ferguson). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Soulé (R) 17', Ferguson (R) 65', Wesley (R) 69', Folino (C) 93'

Ammoniti: Payero (C), Ziolkowski (R), Bondo (C), El Aynaoui (R)

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)