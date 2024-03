Cagliari-Salernitana 1-0 (gol di Lapadula) - DIRETTA

Il Cagliari ospita la Salernitana all'Unipol Domus, nella sfida valida per il 28° turno di Serie A. Una grande occasione per uscire dalla zona calda per la squadra di Claudio Ranieri, reduce dall'importantissima vittoria sul campo dell'Empoli.

Di contro i granata, guidati da Fabio Liverani hanno probabilmente l'ultima occasione per riavvicinarsi alle dirette concorrenti, dopo il pareggio conquistato a Udine. Sono 30 i precedenti tra le due squadre con 13 vittorie dei rossoblù, 9 dei campani e 8 pareggi. All'andata, alla nona giornata, finì 2-2 con i gol di Luvumbo, Viola e la doppietta di Dia.

La diretta

12- Il Cagliari passa in vantaggio. Su servizio in verticale di Zappa, Lapadula scatta sul filo del fuorigioco salta in uscita Ochoa e dopo un rimpallo favorevole deposita in tre. Cagliari 1-0.

5' - La Salernitana si fa vedere in avanti. Cross tagliato sul secondo palo di Candreva per l'inserimento centrale di Kastanos, fa buona guardia Mina accompagnando la palla sul fondo.

2'- Il Cagliari parte subito all'attacco. Bradaric stende Gaetano nei pressi dell'area. Il calcio di punizione per i rossoblù si chiude con un nulla di fatto.

Le scelte degli allenatori

Ranieri sceglie il 4-4-1-1. In attacco c'è Lapadula appoggiato da Gaetano. A centrocampo Deiola e Makoumbou, gli esterni sono Jankto e Nandez. Al centro della difesa Mina e Dossena, i terzini Zappa e Augello. In porta Scuffet.

Liverani opta per il 4-3-1-2. In avanti scelta la coppia Weissman e Tchaouna, dietro le punte Candreva. A centrocampo Coulibaly, Maggiore e Kastanos. In difesa i centrali sono Manolas e Fazios, sulle fasce Zappa e Augello. Tra i pali Ochoa.





Il tabellino

CAGLIARI (4-4-1-1) - Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

SALERNITANA (4-3-1-2) - Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Tchaouna. Allenatore: Fabio Liverani

Marcatori: Lapadula (C) 12'

Ammoniti: -

Arbitro: Francesco Forneau (Roma 1)