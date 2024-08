Genoa - Inter 1-1: nerazzurri alla ricerca del vantaggio | DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter campione d'Italia debutta in trasferta a Marassi contro il Genoa, nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Stagione nuova con lo stesso obbiettivo di primeggiare per la squadra di Simone Inzaghi, a caccia di conferme dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, culminata con la conquista dello storico 20° scudetto. La sfida è in programma in diretta e in esclusiva su DAZN alle ore 18.30 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

La diretta

73' - L'Inter conquista un calcio di punizione a limite dell'area. Calcia Dimarco, ribatte la barriera. Altri due cambi per Inzaghi. Entra Carlo Augusto per Dimarco e Taremi per Calhanoglu

68' - Si vede subito Dumfries. Bel servizio dell'olandese sul lato opposto per Dimarco. Da posizione defilita l'esterno sinistro nerazzurro spedisce alto

65' - Doppio cambio per Inzaghi. Entrano Dumfries e Frattesi per Darmian e Mkhitaryan

62' - Grave errore di Sommer nella costruzione dal basso. Il portiere svizzero regala palla a Frendrup, che intercetta ma calcia debolmente

60' - Primo cambio per il Genoa, entra Vasquez, fuori Vogliacco

58' - Ritmi elevati in questa fase della partita. Buona occasione di Thuram che resiste alla carica di due difensori e tira a rete. Gollini si salva di piede

52' - Azione splendida dell'Inter. Imbucata di Barella per Darmian, partito però da posizione di fuorigioco, che serve sul lato opposto l'accorrente Dimarco. Palla in rete ma è tutto inutile

49' - Occasione Genoa. Sponda in area di rigore di Vitinha per Messias che cicca la conclusione. Sulla traiettoria si trova Badelj con lo specchio libero. Palla altissima

48' - Non ci sono ancora cambi per Gilardino e Inzaghi. Sono i nerazzurri a fare la partita con il Genoa pronto a rispondere colpo su colpo

46' - Ripartiti

Fine primo tempo

45' - Concessi quattro minuti di recupero. Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1

40' - Inter vicinissima al vantaggio. Martin perde un pallone velenoso in area. Sull'intervento di Bisseck si avventa Lautaro, si oppone con i pugni Gollini. Sulla ribattuta arriva a colpo sicuro Dimarco. Provvidenziale l'intervento di Badelj che miracolosamente mette in corner di testa

37' - Episiodio discusso in area del Genoa. Thuram, imbeccato da Dimarco, viene atterrato da dietro da Badelj. Feliciani concede il calcio di rigore. Richiamato al Var il direttore di gara si accorge che il centrocampista tocca il pallone. Niente rigore per l'Inter

31' - Ancora Thuram pericoloso: detta il passaggio e incrocia, senza dare troppo angolo alla conclusione ma Gollini para in due tempi

30' - Gol Inter. Dopo qualche minuto di sbandamento, i nerazzurri trovano il pareggio con un'azione dalla destra. Darmian scarica per Barella, palla in mezzo. Stacco imperioso di Thuram che sovrasta Bani e mette in rete

20' - Gol Genoa. Sugli sviluppi di una punizione, svetta più alto di tutti Martin. Sommer indietreggia leggendo male la traiettoria, la palla sbatte sulla traversa e Vogliacco brucia Bisseck con il tap-in vincente

16' - Il primo ammonito del match è Mkhitaryan per un fallo tattico su Badelj

14' - Continua la pressione dell'Inter. Ci prova Calhanoglu con un collo esterno da fuori area. La palla non termina lontana dalla porta difesa da Gollini

10' - Adesso la squadra di Inzaghi ha preso campo, con il Genoa rintanato nella sua area

7' - Bella azione dell'Inter. Thuram, imbeccato in ripartenza, si sposta il pallone sul destro e tira a rete. Gollini respinge con i pugni, sulla ribattuta Mkhitaryan è in fuorigioco

5' - I nerazzurri provano a fare gioco, ma i ritmi sono piuttosto bassi, complice il gran caldo. I rossoblù attenti in fase di non possesso coprono bene gli spazi

3' - Genoa in pressione. L'Inter attende nella sua area

1' - Partiti

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Gollini; Vogliacco (60' Vasquez), Bani, De Winter; Zanoli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha. Allenatore: Alberto Gilardino

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (65' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (65' Frattesi), Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Vogliacco (G) 20', Thuram (I) 30'

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Gollini (G)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)