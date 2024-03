Lecce-Verona, gialloblu avanti: 0-1 | La diretta

Lecce-Verona in campo | La diretta

Lecce-Verona in campo | La diretta

Una partita che non si può sbagliare. Lecce e Verona si affrontano in una delicata gara che vale punti preziosi in ottica salvezza.

Il punto conquistato dai salentini a Frosinone ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Ora, però, c’è bisogno di dare continuità al proprio cammino. La squadra di Baroni, invece, ha bisogno del bottino pieno per fare un grande balzo in avanti in classifica. Una vittoria, infatti, significherebbe uscire dalla zona retrocessione.

La diretta

91- ammonizione per Henry e Pongracic

86' - Henry per Suslov

84'- ammonito Dani Silva

80’ dentro Blin e Pierotti, fuori Oudin e Ramadani

79’- ammonito Sansone

76’- entrano Mitrovic e Dani Silva: fuori Lazovic e Serdar

74' - Montipò esce su un lancio in profondità ma svirgola il rinvio al volo,a che per colpa del vento. Krstovic recupera palla e prova il pallonetto: fuori di poco

73'- dalla distanza ci prova Duda: palla lontanma dalla porta

70’ dentro Sansone e Dorgu, escono Banda e Gallo

60' - Piccoli prende il posto di Almqvist

58’ sostituzioni: Centonze e Swiderski, fuori Tchatchoua e Noslin

45'+2- dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo

43’- ammonizione per Tchatchoua

37’- ammonizione per Banda. Diffidato, salterà la partita con la Salernitana

32' - traversa Lecce con Almqvist

29' - Oudin crossa. La palla, deviata da Tchatchoua, prende una traiettoria molto pericolosa. Montipò alza sopra la traversa

23' – Il Lecce reclama un rigore. Banda entra in area e tira. La palla finisce sulla mano di Magnani. Chiffi indica il dischetto, ma viene richiamato al Var e annulla la massima punizione.

17' - Azione in velocità del Verona, Folorunsho tira dal limite dell'area: il suo sinistro è deviato da Baschirotto e la palla si insacca nell'angolino

14' – Banda approfitta di un'indecisione dei centrali del Verona, supera Tchatchoua, ma nulla può sull’intervento di Montipò in uscita

11' – Lazovic ci prova di testa: l’estremo difensore del Lecce para senza particolari problemi

2' – Noslin ci prova dal limite: para Falcone

1' - Cross di Duda, traiettoria resa velenosa dal vento: palla poco oltre la traversa

Il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (70' Dorgu); Gonzalez, Ramadani (80' Blin), Oudin (80' Pierotti); Almqvist (60' Piccoli), Krstovic, Banda (70' Sansone). Allenatore: Roberto D'Aversa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (58' Centonze), Coppola, Magnani, Cabal; Serdar (76'Dani Silva), Duda; Suslov (86' Henry), Folorunsho, Lazovic (76' Mitrovic); Noslin (58' Swiderski). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: 17' Folorunsho (Ver)

Ammoniti: Banda (Lec), Tchatchoua (Ver), Sansone (Lec), Dani Silva (Ver), Henry (Ver) e Pongracic (Lec)

Arbitro: Daniele Chiffi sez. di Padova