Il Milan ribalta l'Udinese nel finale: decide Okafor in pieno recupero

Il Milan passa 3-2 sul campo dell'Udinese al Bluenergy Stadium, nell'anticipo serale del sabato, valido per il 21° turno di Serie A. Vittoria in rimonta dei rossoneri, sotto 1-2 nel punteggio fino all'83' in una partita ricca di mezioni

Il match è stato interrotto per cinque minuti nel primo tempo per i cori razzisti diretti al portiere Mike Maignan, che ha lasciato il campo per protesta, seguito dai suoi compagni di squadra. L'episodio condiziona i rossoneri, fino a quel momento in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ruben Loftus-Cheek. Alla ripresa del gioco arriva quasi subito il pareggio dell'Udinese con uno splendido assolo di Lazar Samardzic. Nel secondo tempo i brianconeri trovano il vantaggio grazie al neo entrato Thauvin, che scappa via a Theo Hernandez e Reijnders, e fredda un non perfetto Maignan. All'83' arriva il pareggio rossonero, Luka Jovic è lesto a ribadire in rete dopo la traversa di Giroud. In pieno recupero ci pensa Noah Okafor a segnare il gol della vittoria, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Con questa vittoria il Milan si porta a 45 punti e consolida il terzo posto, mentre l'Udinese resta a 18 punti. Prossimo turno Milan-Bologna (27 gennaio alle 20.45) e Atalanta-Udinese (27 gennaio ore 15).

La partita

Cioffi conferma Okoye tra i pali, a sua protezione i tre difensori Joao Ferreira, Perez e Kristensen. Sugli esterni ci Ebosele e Kamara; a centrocampo dentro Samardzic con Lovric e Walace. In attacco Pereyra a supporto di Lucca.

Pioli sceglie la coppia centrale Kjaer-Gabbia, i terzini sono Calabria e T.Hernandez; in porta Maignan. In mediana spazio a Reijnders e Adli con Loftus-Cheek libero di svariare. L'unica punta è Giroud, sostenuto da Pulisic e Leao.

Primo tempo

Si parte a ritmi sostenuti con il Milan che prova a imbeccare gli esterni Pulisic e Leao. L'Udinese attende e quando può ribalta l'azione con velocità. La prima occasione è per il Milan al 15'. Leao imbecca Giroud che calcia forte sul primo palo, si salva in angolo Okoye. Dopo pochi minuti ancora il francese non riesce ad impattare il servizio di Theo Hernandez. Al 24' si vedono i friulani. Ebosele sprinta sulla destra e crossa in mezzo per Lucca, anticipato dall'intervento di Kjaer. Al 32' il Milan passa in vantaggio. L'azione si sviluppa sulla sinistra. Leao serve T.Hernandez che trova il fondo e mette in mezzo un cross sul quale irrompe Loftus-Cheek, che mette in rete. Il match viene sospeso. Maignan lascia la porta per prendere posizione contro gli insulti razzisti provenienti dagli spalti. Il portiere è rientrato negli spogliatoi, seguito dai compagni. Dopo cinque minuti il gioco riprende. Al 42' pareggia l'Udinese. Slalom irresistibile di Samardzic che mette a sedere Kjaer e batte Maignan. Il centrocampista ci riprova al 44', la sua conclusione finisce sull'esterno della rete. Al 93' arriva il vantaggio del Milan. Sugli sviluppi di un corner, spizzata di Giroud per lo stop e tiro da distanza ravvicinata di Okafor. Niente da fare per Okoye.

Secondo tempo

Subito una sostituzione per Cioffi, fuori Pereyra dentro Thauvin. Al 58' Milan pericoloso. Cross dalla destra di Pulisic per il colpo di testa di Giroud che anticipa Perez, blocca a terra Okoye. Al 62' ci prova il neo entrato Payero, ci mette una pezza Maignan. Passano due minuti e i friulani passano in vantaggio. Azione insistita di Thauvin, che passa in mezzo a Theo Hernandez e Reijnders, calcia forte sul primo palo trovando un non impeccabile Maignan. Al 72' ancora Udinese, Thauvin va via in velocità e mette in mezzo per Lucca, anticipato dal tackle di Gabbia. All'83' la squadra di Pioli pareggia. Lovric non riesce ad allontanare il cross basso di T.Hernandez, il pallone di Giroud sbatte sulla traversa, ma Jovic è in agguato per il tap-in vincente. Al 93' arriva il gol della vittoria. Sugli sviluppi di calcio d'angolo spizzata di Giroud per lo stop e tiro da distanza ravvicinata dell'attaccante svizzero. Niente da fare per Okoye. Apoteosi per i rossoneri che vincono una partita incredibile.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (60' Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (60' Payero), Kamara (84' Zarraga); Pereyra (46' Thauvin); Lucca (76' Success). Allenatore: Gabriele Cioffi

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (75' Calabria), Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders (68' Okafor); Pulisic (75' Jovic), Loftus-Cheek, Leao (95' Musah); Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Loftus-Cheek (M) 32', Samardzic (U) 42', Thauvin (U) 62', Jovic (M) 83', Okafor (M) 93'

Ammoniti: Kamara (U), Ebosele (U), Walace (U), T.Hernandez (M)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)