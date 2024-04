L'Empoli sorprende un brutto Napoli: Cerri regala tre punti salvezza a Nicola

Un brutto Napoli perde 0-1 al Castellani contro l'Empoli, nella sfida valida per il 33° turno di Serie A. Inizio arrembante dei toscani, in vantaggio al 4' con uno stacco di testa di Alberto Cerri, fuori poco dopo per infortunio. I partenopei faticano a fare gioco. È la squadra di Nicola a sfiorare il gol con Cambiaghi, la sua conclusione si stampa sull'esterno del palo. Nel secondo tempo gli azzurri provano a scuotersi. Calzona le prova tutte mandando in campo Ngonge e Raspadori, poi nel finale Simeone senza creare grandi occasioni. Sorride la squadra di Davide Nicola, che sale a 31 punti e vede più vicina la salvezza. Per i partenopei invece arriva la decima sconfitta consecutiva e l'Europa è sempre più lontana. L'ennesimo boccone amaro di una stagione da archiviare al più presto.

La partita

Nicola sceglie la difesa a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. In porta Caprile. Sulle fasce Gyasi e Pezzella, in mediana Grassi e Maleh. In attacco Fazzini e Cambiaghi a supporto di Cerri.

Calzona schiera Natan a sinistra e Di Lorenzo a destra. Coppia centrale Ostigard-Juan Jesus. A centrocampo Anguissa e Zielinski affiancano il regista Lobotka. Tridente titolare con Politano, Osimhen e Kvaratsskhelia.

Primo tempo

Parte meglio l'Empoli che trova il vantaggio alla prima occasione. Al 4' Fazzini lavora un pallone sulla destra, trova Gyasi quasi sulla linea di fondo che mette in mezzo per Cerri. Grande stacco di testa dell'attaccante e palla in rete. In grande difficoltà il Napoli che non riesce a palleggiare mentre i toscani giocano a gran ritmo. Al 21' proprio Cerri deve lasciare il campo per un problema ai flessori, al suo posto entra Niang. La squadra di Calzona prova a reagire, sulla conclusione di Kvaratskhelia si fa trovare pronto Caprile. Al 35' i toscani vanno a un passo dal raddoppio. In contropiede Niang serve Cambiaghi che a tu per tu con Meret trova il palo esterno. Finisce così la prima frazione, con i sonori fischi dei tifosi partenopei in trasferta.

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli è molto più volitivo e prova a scuotersi dopo la prima metà di gara da dimenticare. L'Empoli si difende con ordine lasciando l'iniziativa ai partenopei. Al 64' occasione potenziale per la squadra di Calzona. Anguissa si infila in un buco difensivo ma al momento di calciare prova a servire Osimhen senza trovare il nigeriano. Il Napoli insiste e assedia l'Empoli nella sua area. Al 68' Kvaratskhelia sprinta in area di rigore e tira a rete. Alza sulla traversa Caprile. Calzona cambia le ali, entrano Ngonge e Raspadori al psoto di Politano e Kvaratskhelia. Le sostituzioni però non sortiscono nessun effetto. I toscani ci mettono cuore grinta, difendendo un risultato preziosissimo fino alla fine. Dopo quattro minuti di recupero, Manganiello mette fine alle ostilità.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1) - Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (82' Bastoni), Maleh, Pezzella (82' Cacace); Fazzini (70' Zurkowski), Cambiaghi (70' Cancellieri); Cerri (21' Niang). Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan (46' Mazzocchi); Anguissa (89' Simeone), Lobotka, Zielinski; Politano (72' Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (72' Raspadori). Allenatore: Francesco Calzona

Marcatori: Cerri (E) 4'

Ammoniti: Juan Jesus (N), Pezzella (E), Bereszynski (E), Ngonge (N)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)