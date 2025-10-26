La Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta

La Roma vince 1-0 sul campo del Sassuolo, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Ai giallorossi basta un gol di Paulo Dybala al 16' per conquistare i tre punti che gli consentono di ritrovare la vetta insieme al Napoli a 18 punti. Premiato il coraggio di Gian Piero Gasperini, che schiera Dybala e Bailey in attacco, lasciando in panchina sia Dovbyk che Ferguson. Decisiva anche la tenuta difensiva dei giallorossi, che si confermano migliore difesa del campionato con soli tre gol subiti. Nel finale di partita è Pellegrini a sfiorare più volte il raddoppio, colpendo anche un palo. Una bella reazione, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. Ancora lunga la corsa salvezza per il Sassuolo di Fabio Grosso, che a 10 punti, occupa una posizione di classifica tranquilla.

La partita

Inizio molto aggressivo del Sassuolo. Al 7' Fadera controlla al limite dell'area e conclude di potenza. Manda in angolo Svilar. Col passare dei minuti i giallorossi cominciano a venire fuori e trovano il vantaggio al 16' con Dybala. L'argentino prima innesca Cristante, che va al tiro, poi è il più lesto a ribadire con un destro al volo la respinta di Muric. La squadra di Grosso accusa il colpo, dopo un ottimo avvio. Al 28' si rivedono i neroverdi. La pennellata di Berardi sorprende la difesa giallorossa, Thorsvedt anticipa tutti ma non trova la porta. La Roma si affida ancora alla fantasia di Dybala, che lancia Cristante anticipato da Muric. Al 40' sempre la Joya sfiora il palo su punizione. Nelle fila del Sassuolo si fa male Romagna, al suo posto entra Candé. Il primo tempo finisce con la Roma avanti 1-0.

Subito un cambio per Gasperini: esce Tsimikas, entra Hermoso. Al 54' si vede il Sassuolo. Pinamonti entra in area e conclude, cercando di incrociare, palla di poco a lato. Altro cambio per i giallorossi, Dovbyk rileva Bailey. Al 58' Celik riceve da Dybala e conclude di potenza: Muiric devia come può. La partita ora vive di strappi e le squadre adesso sono più lunghe. Ancora la Roma in avanti, va vicinissima al raddoppio. Azione di Dovbyk che serve Pellegrini, abile a superare Muric con uno scavetto: il palo gli dice no. La squadra di Gasperini prende in mano la partita. Al 76' Dovbyk lavora ancora bene un pallone per Wesley che conclude di prima intenzione, si salva ancora Muric. Grosso si gioca il tutto per tutto e manda in campo Cheddira e Laurentiè per Fadera e Koné. Sono ancora i giallorossi ad avere le occasioni migliori. All'83' Dovbyk serve Wesley che clamorosamente non trova lo specchio della porta da ottima posizione. Poi nel recupero, Pellegrini sfiora il gol con una conclusione sul secondo palo. Respinge Muric e Dovbyk non trova l'impatto. Finisce qui. La Roma torna da Reggio Emilia col bottino pieno e ritrova la vetta.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3) - Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39' Candé), Doig; Thorstvedt (60' Vranckx), Matic, Koné (81' Laurentiè); Berardi (60' Berardi), Pinamonti, Fadera (81' Cheddira). Allenatore: Fabio Grosso

RONA (3-4-2-1) - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (87' Rensch), Koné, Cristante (66' Pellegrini), Tsimikas (46' Hermoso); Bailey (50' Dovbyk), El Aynaoui; Dybala (66' Soulè). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Dybala (R) 16'

Ammoniti: Mancini (R), Doig (S) Thorstvedt (S), Hermoso (R), Volpato (S)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)