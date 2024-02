Settebello beffato ai rigori: la Croazia è campione del mondo

Finisce sul più bello il cammino del Settebello che si deve accontentare dell'argento ai Mondiali di pallanuoto a Doha, perdendo dai cinque metri il secondo mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vicecampioni d'Europa della Croazia.

Stavolta sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Favtoic. La sfida è stata sempre in bilico, con capovolgimenti di fronte continui e difese molto sotto pressione, con una partita andata avanti punto a punto fino all'11-11 con il pareggio croato a cinque secondi dal termine con Buric, dopo che Fondelli, il migliore dei suoi, aveva riportato in vantaggio i compagni col terzo rigore sui tre tentativi a 1.40 dal termine. Si va ai calci di rigore: segnano Marinic e Fondelli, poi Del Lungo para la conclusione di Fatovic. Realizzano Presciutti e Buric, ma a seguire Echenique centra la traversa. Segna Kharkov, poi Anic para la conclusione di Di Fulvio. Zuvela batte Nicosia e la Croazia è campione del mondo battendo per 15-13 ai rigori il Settebello, che si ferma ancora una volta a 5 metri dall’oro iridato.

Quello di Doha per l'Italia della pallanuoto maschile è il quarto argento mondiale dopo quelli del 1986, 2003 e 2022. Il Settebello ha vinto l'oro nel 1978, 1994, 2011 e 2019. Un torneo per la squadra di Sandro Campagna che fa ben sperare per l'ìappuntamento dei Giochi Olimpici di Parigi. Il bronzo invece va alla Spagna che bissano quello di Fukuoka battendo la Francia 14-10. Per la Croazia, vicecampione d'Europa, si tratta del terzo titolo mondiale dopo quelli di Melbourne 2007 e a Budapest 2017.

Il tabellino

Italia-Croazia 13-15 dtr (11-11)

ITALIA - Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Damonte, Marziali 1, A. Fondelli 5, Echenique, N. Presciutti 2, Bruni L., E. Di Somma, Velotto, Nicosia, Condemi 1, Iocchi Gratta. Allenatore: Sandro Campagna

CROAZIA - Bijac, Buric 2, Fatovic, Loncar, Lazic, Biljaka 1, Vukicevic, Zuvela, Marinic-Kragic 3, Vrlic 1, Butic, Kharkov 4, M. Anic. Allenatore: Ivica Tucak

Ai rigori: Marinic-Kragic gol, Fondelli gol, Fatovic parata, Presciutti gol, Buric gol, Echenique traversa, Kharkov gol, Di Fulvio parato, Zuvela gol.

Le reazioni