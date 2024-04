Le sfuriate di Allegri e i 21 passaggi di Locatelli

Massimiliano l’ha rifatto. Dopo la tv, la sala stampa. Il tecnico della Juventus dopo il battibecco con Gianfranco Teotino si è ripetuto dopo la vittoria soffertissima con la Fiorentina eludendo con ironia irriverente una semplice domanda: «Locatelli ha toccato 21 palloni. Cosa vuol dire questo dato?».

«Lavoreremo per fargli toccare più palloni», la risposta. L’ennesima sfuriata nel dopo gara del tecnico contro la squadra accusata di difendersi troppo (sic!) dopo l’indecente secondo tempo contro i viola, aiuta a mettere a fuoco la situazione. I 21 palloni toccati dal presunto regista di una squadra e il 25 per cento di possesso palla, sono l’emblema di un gioco fallimentare. Mettono Allegri di fronte alle sue colpe. Insieme a quelle di giocatori che sbagliano appoggi elementari, come Danilo. Il tecnico in tre anni non ha ovviato con le idee ai limiti tecnici di una rosa sacrificata dal ridimensionamento (eufemismo) societario. La condizione fisica precaria aumenta gli interrogativi sugli allenamenti, soprattutto in una stagione senza coppe. Le voci sempre più insistenti e confermate di una Signora decisa a cambiare guida tecnica non aiutano.

Giocare la prossima Champions è un obiettivo «esistenziale» per dare ossigeno alla società, ma non all’Allegri-bis.