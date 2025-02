"Si è trasformato in Hulk". Il dettaglio della foto non sfugge: cosa è successo a Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

La sconfitta dell'Inter allo Stadium contro una rediviva Juventus ha lasciato il segno non soltanto nel morale e nell'umore dei nerazzurri ma anche nel dress code dell'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, che a furia di sbracciarsi, agitarsi, dare indicazioni ai suoi in una nottata tutt'altro che felice ha finito per fare uno squarcio sui suoi pantaloni che non è passato inosservato all'occhio sempre vigile dei social.

Lo strappo ai pantaloni

Un video, in particolare, avrebbe ripreso la scena: proprio sulla parte alta della gamba sinistra, proprio appena al di sotto del gluteo, si è aperto uno strappo molto evidente. Chissà se fossero troppo stretti i pantaloni che indossava o quell'andirivieni in panchina abbia provocato questo piccolo "incidente" visibile dalle tribune e che ha scatenato i tifosi, specialmente gli juventini, che festeggiano giustamente una vittoria molto importante e tutt'altro che scontata alla vigilia.

L'ironia sui social

" Ecco svelato il motivo per cui a Inzaghi si sono strappati i pantaloni. Ha corso su quella fascia più di Dumfries e DiMarco messi assieme", scrive ironicamente su X un utente che ha ricevuto molte reazioni compiaciute per la sua inventiva ma c'è chi ha fatto ancora di meglio quanto a fantasia. " Per la rabbia si è trasformata in Hulk " e " Vi abbiamo lasciato con le pezze ", sono tra i commenti che circolano maggiormente in queste ore sui social.

Altri tifosi, specialmente della Juve, si sono arrabbiato per il comportamento di Inzaghi che ha fatto fatica a rimanere dentro alla sua area tecnica scrivendo che " avrebbe meritato il cartellino giallo dal primo minuto, non era mai nella sua area tecnica" . Qualcun altro ha parlato di una doppia sconfitta per mister Inzaghi che " perde il derby d'Italia e i pantaloni ".

I prossimi appuntamenti di Inter e Juventus

" Lo scontro diretto con il Napoli? Sarà una partita importante come lo è stata quella di stasera con la Juve, ma prima dobbiamo giocare con Genoa e Lazio.

Poi ci sarà uno scontro diretto importante, cercheremo di fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera", ha dichiarato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus che sabato 22 febbraio ripartirà dalla gara interna contro il Genoa mentre i bianconeri dovranno confermare questo ottimo stato di forma sul campo del Cagliari nel posticipo di domenica 23.