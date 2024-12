La Signora vede Viola: operazione sorpasso nel segno della continuità

Ascolta ora 00:00 00:00

Torino - Un altro esame complicato per la Juventus. Il cui margine di errore rimane bassissimo, visto che la situazione di classifica non ammette rallentamenti. Oggi c`è la Fiorentina in un match molto sentito dalle tifoserie, ma soprattutto una gara contro una diretta concorrente per un posto nella prossima Champions.

Si parte da una situazione di parità in graduatoria, con i viola che però hanno una partita in meno e sono reduci da due ko di fila: i bianconeri hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti sempre per 1-0 e, al di là del punteggio, puntano a staccare i rivali per trovare quella continuità che finora è sempre mancata. Motta pensa positivo, recupera Koopmeiners, Douglas Luiz, Danilo e Nico Gonzalez, quest`ultimo ex della partita che però dovrebbe partire dalla panchina: chi invece sarà certamente titolare tra i toscani è Kean, oggetto misterioso a Torino ma esploso in questa prima metà di stagione a Firenze al punto da avere già raggiunto le dieci reti in campionato. Il suo duello indiretto con Vlahovic - un altro che ha indossato il viola in un passato non troppo lontano - sarà uno dei temi di un match che tra i tanti ex propone anche Palladino, oggi allenatore della Fiorentina e ieri attaccante cresciuto alla Juventus.

«Dovremo fare una partita giusta - così Motta - contro una squadra che prima delle ultime due giornate arrivava da una lunga serie positiva, ha grande qualità e buona organizzazione ed è molto pericolosa quando ha spazio e può esprimersi in contropiede».

Servirà una Juve più attenta alla fase difensiva di quanto sia successo a Monza, dove le occasioni per gli avversari non sono mancate: il banco di prova sarà insomma probante, la Fiorentina ha già al suo attivo 5 clean sheet fuori casa. Nei prossimi giorni ci sarà poi modo di pensare alla Supercoppa e al mercato (potrebbero arrivare sia Hancko che Antonio Silva): prima, però, sarebbe meglio aggiungere altri tre punti alla classifica.