Il "silenzio" all'Olimpico per Agroppi? Coi tifosi che insultano e rumoreggiano dagli spalti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dice: niente minuto di silenzio a Riad in memoria di Aldo Agroppi per evitare che i sauditi fischiassero la celebrazione che non rientra nelle loro abitudini religiose. Vabbè.

Poi arriva “er derby de Roma” e allora si recupera il minuto cancellato in Arabia Saudita ma accade che il popolo romanista e laziale accompagni quei secondi rumoreggiando, insultando, da canari del football nostrano.

Dunque meglio evitare pistolotti moraleggianti in casa altrui perché nei nostri domicili è uguale, anzi è peggio.

Zitti e palla al centro.