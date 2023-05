Siviglia-Roma, Olimpico aperto e sei maxischermi per la finale di Europa League

Lo Stadio Olimpico sarà aperto in occasione della finale di Europa League che il 31 maggio vedrà in campo la Roma contro il Siviglia alla "Puskas Arena" di Budapest. In base a quanto si apprende la società che gestisce l'impianto allestirà all'interno dello stadio dei maxischermi dove sarà possibile seguire la sfida. Della possibile apertura dell'Olimpico si è discusso nell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza svolto in prefettura.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico spetterà alla Questura, come avviene per tutte le partite, prevedere una apposita ordinanza. La Questura ha appena richiesto a "Sport e Salute" l’apertura dell'impianto. Mancano solo gli ultimi dettagli sul costo dei biglietti (simbolico) e su tutte le altre informazioni di carattere logistico.

La decisione

A conti e sopralluoghi fatti, questa è l’unica opzione possibile. Chi non ha trovato il biglietto per seguire i giallorossi a Budapest, potrà dunque recarsi all'Olimpico. Le ultime remore, legate al manto erboso, visto che il 4 giugno si giocherà infatti l’ultima partita csalinga contro lo Spezia sembrano ormai messe da parte. Anche perché le altre ipotesi non sono state ritenute percorribili. A partire dal maxischermo di piazza (Piazza del Popolo era la più accreditata, il Circo Massimo con il concerto di Zucchero a Caracalla scartata quasi subito, l'ipotesi Capannelle non è mai decollata) che non ha mai convinto del tutto Comune e autorità. Dopo tutto un evento all'Olimpico, tra l’altro, sarebbe più gestibile e visto come è finita lo scorso anno con il trionfo in Conference League subentra anche un discorso di scaramanzia. Sport e Salute ha dato la propria disponibilità da tempo, pronta ad aprire i cancelli. Il copione sarà sulla falsariga di quello di 12 mesi fa. Sei i maxischermi previsti sulla pista di atletica, due per ogni tribuna (Tevere e Montemario) più altri due rispettivamente sotto la Curva Sud e Nord. Potenzialmente il club giallorosso potrebbe fregiarsi di un nuovo sold-out, stavolta senza calciatori in campo ma in video.

Più complicato invece sarebbe poi occuparsi dei festeggiamenti al ritorno della squadra da Budapest. Con la festa della Repubblica il 2 giugno, sarebbe più complicato rivedere il tripudio con circa 100mila tifosi che un anno fa bloccò il quadrante San Giovanni-Colosseo-Circo Massimo. L’apertura dell’Olimpico sarà l’unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara. Come accaduto lo scorso anno, non è previsto l’arrivo della squadra in caso di esito positivo della partita. Di certo il lavoro non mancherà. Per festeggiare, eventualmente, si troverà sempre il modo. Ma anche in questo caso, i tifosi giallorossi preferiscono pensarci, una volta conquistata la coppa.