Skriniar-Inter al capolinea prima del tempo. Lo slovacco si opera: stagione finita

L'esperienza di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter si può dire ufficialmente conclusa con un mese e mezzo d'anticipo rispetto al termine della stagione. La storia d'amore tra il difensore slovacco e il club nerazzurro si sarebbe conclusa lo stesso a fine giugno, vista la sua volontà di sottoscrivere un ricco contratto con il Psg, ma l'operazione a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, in pieno accordo con l'Inter presso la Clinique du Sport di Merignac, ha messo la parola fine, anzitempo, alla sua stagione. Skriniar si è sottoposto ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare e ora dovrà stare fermo circa un mese e con la riabilitazione e tutto il resto non scenderà più in campo con la maglia nerazzurra.

L'annuncio dell'Inter e di Skriniar

Nella tarda mattinata di oggi, l'Inter ha reso ufficiale la notizia dell'operazione: "Il difensore slovacco è stato sottoposto a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare... Nelle prossime settimane il giocatore effettuerà un programma riabilitativo". Il difensore slovacco sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare i compagni di squadra per la qualificazione alle semifinali di Champions League e rassicurare tutti i follower sulle sue condizioni di salute: "Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l'infortunio subito nella partita di andata contro il Porto. Ieri, d'accordo con l'Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l'attività agonistica".

Operazione necessaria?

Skriniar è stato costretto all'operazione visto il perdurare di questo problema alla schiena, che negli ultimi mesi gli ha fatto saltare sette gare in campionato più la doppia sfida di Champions League contro il Benfica e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il club nerazzurro e lo slovacco, in pieno accordo anche con il Psg, hanno convenuto fosse necessario l'intervento chirurgico anche perché non ci sarebbero state lo stesso le condizioni per rivedere Skriniar in campo con la maglia dell'Inter.

L'ultima apparizione del 28enne ex Sampdoria risale alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions in casa del Porto, quando è entrato in campo all'80' per Matteo Darmian e questo sarà anche l'ultimo ricordo con la maglia nerazzurra. La storia d'amore tra club e giocatore si è conclusa in maniera inaspettata e nel peggiore dei modi, con estrema freddezza, nonostante i tanti passati proclami da parte del giocatore, che alla fine ha deciso di non rinnovare il contratto optando per Parigi. Skriniar chiude la sua esperienza in nerazzurro dopo sei stagioni, 246 presenze complessive, 11 reti e 4 titoli (al momento) messi in bacheca.