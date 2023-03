Schiaffo all'Inter, Skriniar si fa visitare dai medici vicini al Psg. Ma lui precisa il motivo

Milan Skriniar ha dovuto saltare gli ultimi impegni dell'Inter, potendo essere a disposizione di Simone Inzaghi e dei suoi compagni solo per gli ultimi 20' finali contro il Porto in Champions League vista l'emergenza nerazzurra che si era verifcata ad Oporto. Il 28enne slovacco è stato convocato dalla sua Nazionale ma è stato subito rispedito a casa dal medico sociale con la seguente motivazione: "Skriniar mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schiena. A Milano ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche ma non è servito. L’hanno sottoposto a risonanza magnetica, che ha rivelato danni al disco intervertebrale. Ha fatto una terapia ma le sue condizioni sono peggiorate. Milan adesso sente dolore, anche a riposo. Non è in condizioni tali da poterci aiutare nelle prossime partite di qualificazione".

Skriniar si fa visitare dal Psg

Nelle ultime ore è uscita l'indiscrezione che Skriniar ha deciso di farsi curare dai medici del Psg, suo prossimo club dal 1° luglio del 2023, con cui ha sottoscritto un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dell Sport "prima di raggiungere il raduno slovacco, su indicazione del club francese, Skriniar lunedì è volato da Milano a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, 150 km più a sud. È andato a far visitare la sua schiena dolorante al Cers (Centre Européen de Rééducation du Sportif), una struttura di eccellenza che si spalanca sull’Atlantico, frequentatissima da rugbisti e non solo". Secondo la rosea "della visita, assistita da un componente dello staff Psg, l’Inter è stata ovviamente a conoscenza e non ne può essere poi troppo contenta: in fondo, è il segno evidente di come lo slovacco sia già mentalmente settato sul prossimo anno".

Malumore Inter?

Si parla anche di un possibile malcontento da parte dell'Inter ma la realtà dei fatti dice che Skriniar, non di fatto ma con la testa, sia praticamente a tutti gli effetti un giocatore del Psg. Il finale di stagione è troppo delicato per i nerazzurri per fossilizzarsi su queste inezie visto che c'è da conquistare un posto Champions, la Coppa Italia e poi c'è soprattutto il sogno Champions League con la possibilità di arrivare all'atto finale. Ora Skriniar dovrà solo cercare di recuperare al più presto in vista della doppia sfida contro il Benfica ma il suo problema è importante e al momento non filtra molto ottimismo nonostante manchino 18 giorni alla sfida d'andata e 27 a quella di ritorno.

Il difensore si spiega