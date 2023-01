"Solo un caso?". Su Vialli spuntano pure le teorie complottiste

Nel giorno della morte di Gianluca Vialli, oltre ai messaggi di affetto e cordoglio, non mancano neppure teorie e speculazioni, decisamente fuori luogo in un'occasione come questa.

Si fa sentire la voce di Francesco Toscano, presidente del soggetto politico Italia Sovrana e Popolare, piccolo partito che ha tentato la scalata nelle recenti elezioni. Italia Sovrana e Popolare si è fatta anche portavoce di un nutrito gruppo di oppositori del vaccino anti-Covid, i cosiddetti no-vax. Non stupisce, allora, che proprio nel giorno in cui viene diffusa la notizia della prematura scomparsa dell'ex calciatore (58 anni), Francesco Toscano sia intervenuto sulla vicenda, instillando il dubbio nei suoi follower.

Toscano, infatti, non è solo leader di un partito politico. È anche piuttosto conosciuto nella rete, essendo il presentatore del canale televisivo YouTube Visione TV, una pagina che conta ben 227.000 iscritti.

Ecco il commento di Toscano relativo alla morte di Gianluca Vialli. " Muore Vialli per il riacutizzarsi della malattia. Solo un caso? ". Il riferimento ai vaccini anti-Covid è chiarissimo. In questi anni sono state tante le teorie avanzate nei confronti dei vaccini, alcune sfociate nel vero e proprio complottismo. Approfittare della scomparsa di Vialli per riproporre nuovamente alcune idee di stampo no-vax, però, non è stato il massimo.

Gianluca Vialli, fra l'altro, lottava contro il tumore al pancreas da prima della pandemia e della distrubuzione dei vaccini. I dubbi di Toscano, in effetti, non si pongono sulla malattia in sé, ma sul suo riacutizzarsi. Al presidente di Italia Sovrana e Popolare andrebbe però ricordato che la sopravvivenza a 5 anni, in caso di tumore al pancreas, è pari soltanto all'8% in Italia e a circa il 6% nel mondo. E sono dati Airc. Vialli stava combattendo contro un brutto nemico, un cancro considerato come uno dei meno diffusi ma più letali.

“ Se ne va un uomo che ha regalato gioie incredibili ai tifosi della Sampdoria ”, dichiara Toscano in un video in cui ricorda l'ex calciatore. “ Muore per il riacutizzarsi di una malattia oncologica all'indomani di una vaccinazione di massa che secondo alcuni professionisti come Frajese potrebbero avere effetti di cancerogenicità. Noi pretenderemo sempre che la verità venga a galla. Dopo Mihajlović, muore improvvisamente anche Vialli, è ora di fare chiarezza ”, conclude.