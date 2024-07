Southgate lascia la guida dell'Inghilterra: ecco chi sono i possibili sostituti

Ascolta ora 00:00 00:00

Gareth Southgate non è più il ct dell'Inghilterra. Un addio che era nell'aria dopo la finale di Euro 2024 persa domenica a Berlino contro la Spagna. Al termine di due giorni di riflessione, il 53enne tecnico inglese ha sciolto gli ultimi dubbi e annunciato le dimissioni.

"Da inglese orgoglioso, è stato il più grande onore della mia vita giocare e poi allenare l'Inghilterra - le sue parole d'addio - Ha significato tutto per me e io ho dato tutto quello che avevo. Ma è il momento di cambiare, di iniziare un nuovo capitolo". "Non vedo l'ora di festeggiare quando questi ragazzi riusciranno a creare ricordi ancora più speciali e ispirare il Paese come sappiamo che possono fare. Sono un tifoso dell'Inghilterra e lo sarò sempre, grazie di tutto", ha aggiunto.

Unico allenatore inglese dopo sir Alf Ramsey a raggiungere una finale di un grande torneo alla guida dei Tre Leoni, Southgate - promosso dall'Under 21 - era in carica dal 2016. Otto anni di guida tecnica contraddistinti da ottimi piazzamenti ma nessuna vittoria. Il rammarico più grande della sua gestione resta la sconfitta ai rigori per mano dell'Italia ai rigori a Wembley, nell'Europeo itinerante svoltosi nel 2021.

Due i Mondiali alla guida della nazionale inglese, nel 2018 in Russia con l'eliminazione in semifinale contro la Croazia e l'ultimo in Qatar, fuori ai quarti contro la Francia, con il rigore decisivo fallito da Harry Kane. Per Southgate, in tutto, 102 panchine, con un bilancio di 61 vittorie (59,8%, terzo miglior ct inglese di sempre), 24 pareggi e 17 sconfitte. Ma anche tante critiche soprattutto nell'ultimo periodo, dalle convocazioni molto discusse, al gioco visto durante Euro 2024, poco convincente.

Sul sito della Football Association l'ad della FA, Mark Bullingham, ha reso omaggio all'ormai ex ct. "Negli ultimi otto anni ha trasformato la nazionale inglese e i suoi risultati sono stati straordinari - l'omaggio di Bullingham - Sono orgoglioso di loro e dobbiamo continuare a sostenerli" Il contratto di Southgate sarebbe scaduto a dicembre ma la Federazione era pronta a confermargli la sua fiducia fino ai Mondiali 2026.

Chi sono i possibili sostituti

Ora scatta la caccia al successore. Già all'indomani della sconfitta contro la Spagna, sui tabloid impazza il toto-nomi per il nuovo ct. Sogni impossibili a parte, quelli di Guardiola e Klopp, ci sono tre nomi in pole. Uno è quello di Eddie Howe, che molto bene sta facendo al Newcastle, ma è sotto contratto con i Magpies. Un altra opzione è l'ex Brighton Graham Potter, a caccia di riscatto dopo l'esonero al Chelsea.

Senza escludere la candidatura di Thomas Tuchel, libero dopo il divorzio dal Bayern Monaco, che potrebbe rinverdire la tradizione del tecnico straniero dopo quelle di Capello ed Eriksson.

