Spagna ancora nel caos: licenziato il ct della Nazionale femminile Jorge Vilda

Continua la resa dei conti in casa Spagna. A due settimane dal trionfo mondiale e dal "discusso" bacio tra il presidente della Federazione Luis Rubiales e Jenni Hermoso, il calcio spagnolo vede cadere un'altra testa dopo quella dello stesso Rubiales, sospeso al momento per 90 giorni dalla Fifa e oggetto di critiche feroci da parte dell'opinione pubblica e del mondo politico.

La Federazione ha infatti deciso per l’esonero del ct Jorge Vilda. La notizia è già stata comunicata nel corso di una riunione tenutasi nella mattinata di martedì 5 settembre a Las Rozas, alla presenza del presidente ad interim della Rfef Pedro Rocha. La sua posizione era compromessa dopo il sostegno espresso allo stesso Rubiales a margine dell’Assemblea Straordinaria nella quale l’ex presidente aveva cercato di giustificare e spiegare il proprio comportamento. Sotto contratto fino al 2024, a Vilda era stato promesso pubblicamente dallo stesso Rubiales un prolungamento con ricco ritocco dell’ingaggio, ma il nuovo contratto non è in realtà mai stato depositato.

Cosa è successo

Il tecnico 42enne, con un passato da calciatore nelle giovanili di Barcellona e Real Madrid, si è trovato al centro di roventi polemiche. Contemporaneamente al caso Rubiales, nelle ultime settimane è circolato un video, inizialmente rimasto sotto traccia, in cui il selezionatore sembra palpare il seno di un membro dello staff con la mano sinistra. L'episodio è avvenuto dopo che il capitano della Spagna Olga Carmona ha segnato il gol della Roja al 29'. Mentre scoppiavano i festeggiamenti nella panchina spagnola, si vede Vilda toccare il seno della sua collaboratrice, Montserrat Tomé con la mano sinistra.

Encara sense entendre perquè ningú parla del tocament de Jorge Vilda, només d'en Rubiales. Han de pagar ambdós. pic.twitter.com/qn7mLL3lj3 — David Melero (@davidmelero__) August 22, 2023

Ma non solo Vilda era stato già coinvolto in un numerose polemiche durante la sua esperienza in panchina con le Furie Rosse. In passato ci sono stati attriti tra alcune giocatrici e Vilda per alcune sue decisioni non condivise dalla squadra. Ad esempio le ragazze dovevano mostrare il contenuto delle loro borse durante il ritiro oppure le veniva detto di tenere aperte le porte delle loro camere d'albergo prima di mezzanotte per le ispezioni. A quel punto circa 15 giocatrici hanno protestato e chiesto il suo licenziamento, cosa che ha portato Vilda a fare una vera epurazione. Nella Coppa del mondo appena conclusa solo tre delle 15 ribelli hanno fatto parte della rosa.

In sella dal 2015, dopo essere stato nei sei anni precedenti ct della Spagna femminile Under 17 e Under 19, il tecnico spagnolo resterà comunque nella storia per il lavoro svolto, culminato dalla conquista dello storico primo titolo mondiale della Spagna femminile.