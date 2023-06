Il saluto dei tifosi del Napoli a Spalletti: in regalo il volante della Panda rubata

Inusuale fuori programma nel centro sportivo di Castel Volturno, dove l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha incontrato una piccola delegazione di ultras. Presentatisi con il volto coperto per ovvi motivi, i tifosi partenopei hanno recapitato un voluminoso pacco al mister toscano, divenuto un vero e proprio eroe locale dopo la conquista del terzo scudetto, pur non essendoci stato in passato un rapporto proprio idilliaco coi supporters della curva. Incuriosito e divertito allo stesso tempo, Spalletti ha scartato il pacco regalo, avvolto con una carta regalo azzurra, chiaro riferimento ai colori sociali del Napoli. Qualcuno ha immortalato col proprio smartphone, tra le sonore risate dei presenti, il momento dell'apertura della scatola di cartone, contenente il volante di una Fiat Panda e alcuni cd di Pino Daniele.

Chiaro il riferimento all'episodio del furto della amata Fiat Panda del mister toscano, avvenuto nell'ottobre del 2021 in un momento in cui c'era una certa tensione tra le parti. Dopo la sottrazione dell'auto, peraltro, gli ultras esposero uno striscione indirizzato proprio a Luciano Spalletti: "La Panda te la restituiamo basta che te ne vai!" . La conquista del terzo titolo nazionale ha chiaramente cambiato la situazione, e ora il mister, anche se in partenza, è diventato un idolo per tutti i tifosi azzurri. Dopo l'apertura del pacco regalo, gli ultras hanno esposto uno striscione con la scritta "16-10-2021 Mariuol Liberi" . "Adesso lei ci deve dare la benedizione di Mariuol Liberi" , dice uno dei tifosi, "e questo qui lo appendi nel tuo nuovo ufficio, è un piccolo pensiero in napoletano che ti abbiamo fatto" .

Il mister viene invitato a leggere il testo in dialetto: "10 ottobre 2021. Questo è quello che è rimasto della tua Panda squagliata. Tutto fa brodo: la tua Panda ce la siamo presa noi, con mille euro l'abbiamo squagliata. Ti dicemmo pure "vattenn'", siamo sempre noi. Ma adesso siamo qua per ringraziarti. Forse ora hai capito che questa città non è come le altre. I cd falsi di questa città, anche Pino Daniele riesce a capire. Terra mia, la macchina tua, mischiamo tutto e parliamo di amore. Per questo popolo, per questi colori, sei nel nostro cuore Lucià. Napoli campione. I Mariuol". Il siparietto si conclude con un lungo e sentito applauso e un abbraccio. Luciano Spalletti vivrà gli ultimi giorni da allenatore del Napoli, prima di salutare tutti e di godersi l'anno sabbatico come annunciato dinanzi alle telecamere.