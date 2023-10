Europa League, Sporting-Atalanta: chi giocherà e come vederla in tv

Il ritorno della Dea in Europa vivrà una delle pagine più affascinanti, la trasferta in uno stadio iconico e caldissimo come il José Alvalade di Lisbona. L’undici di Gasperini, però, dovrà affrontare l’avversaria più ostica del girone, quello Sporting che sta dettando legge nella Primeira Liga portoghese. Dover affrontare i biancoverdi subito dopo aver ospitato la Juventus al Gewiss Stadium non sarà affatto semplice. Vediamo quindi come si avvicinano alla partita le due squadre, le probabili scelte di Gasperini ed Amorim e dove seguire la partita in diretta.

Come si presenta l’Atalanta

Il tecnico dei bergamaschi si presenta alla seconda sfida del gruppo D di Europa League ben conscio che lo Sporting sarà un osso duro. Ai microfoni di Sky sembra conscio della caratura dell’avversario: “Due anni fa hanno vinto il campionato, quest'anno sono primi in classifica e lo scorso anno hanno combattuto con la Juventus in Europa League anche se sono usciti. Loro sono in un grande momento, ma è bello giocare queste gare. Le competizioni europee hanno un altro fascino”. Per sbrogliare la matassa, Gasperini si affiderà ai suoi giocatori più talentuosi, a partire dal rinato Charles De Ketelaere, sul quale conta molto: “Arriva da un anno non fortunato ma è stata comunque un'esperienza importante, visto che ha imparato tanto lavorando con Pioli. Per me è stato più facile, visto che non era appena arrivato in Italia. Dal punto di vista caratteriale aveva qualche problema ma può migliorare tanto”.

In conferenza stampa, poi, il tecnico nerazzurro ha confermato che Scamacca è a disposizione, visto che ha recuperato dalla lesione al semimembranoso sinistro ma non dovrebbe partire titolare. Visto che l’undici di Amorim gioca con un modulo simile a quello usato dalla Dea per anni, Gasperini dovrebbe scendere in campo con una squadra più abbottonata. Se l’attacco sembra confermato con Lookman unica punta, sostenuto dalla qualità di Koopmeiners e De Ketelaere, per il centrocampo Ruggeri, de Roon ed Ederson sono sicuri mentre Zappacosta se la giocherà con Holm per un posto da titolare. Davanti a Musso, invece, spazio per Kolasinac accanto a Djimsiti e Toloi.

Come giocherà lo Sporting

Ruben Amorim, portabandiera del calcio offensivo, ha ammesso di essersi ispirato al gioco di Gasperini per mettere a punto il suo Sporting, che, dopo il titolo di due anni fa, sta di nuovo dominando il campionato portoghese. Il bilancio dei Leões contro le italiane è positivo, 6 vittorie, 9 pari e solo 2 sconfitte, l’ultima delle quali nel 2005 contro l’Udinese. Anche se l’Atalanta non è mai riuscita a vincere al José Alvalade, la partenza dell’undici di Amorim è finora quasi perfetta: sei vittorie e solo un pareggio. Il tecnico lusitano non sottovaluta l’impegno: “Non ci sono favoriti, l’Atalanta gioca in un campionato più competitivo nel nostro e ha dominato la Juventus. Noi, però, giochiamo in casa e siamo una squadra forte, anche se non favoriti. Scenderemo entrambe in campo per vincere”. Il tecnico dello Sporting si aspetta sorpese da Gasperini: “Difficile capire come giocheranno, Gasperini fa parecchi cambi, De Roon cambia spesso posizione e questo manda in confusione alcune squadre. Meglio, così saremo più concentrati. Non sarà facile pressare alto con l’Atalanta: i ragazzi dovranno essere pazienti”.

Amorim potrebbe presentare una squadra più o meno titolare, visto che l’infermeria è quasi vuota ma il pericolo pubblico numero uno, lo svedese Victor Gyokeres, dovrebbe essere in campo dal primo minuto. L’acquisto più caro della storia dello Sporting, 20 milioni di euro per strapparlo al Coventry, è partito col botto: sette partite, sei gol, inclusi i due rigori segnati contro il Farense nel fine settimana e l’1-1 con lo Sturm Graz. Se il nazionale svedese potrebbe creare grossi grattacapi a Toloi e soci, occhio anche all’ex Lecce Hjulmand ed al nazionale giapponese Morita. Pedro Gonçalves, poi, potrebbe combinare in avanti con Paulinho.

Le formazioni probabili

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomande, Ignacio, Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos; Gonçalves, Gyokeres, Paulinho. Allenatore: Ruben Amorim



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Come vederla in tv

La partita tra lo Sporting Clube de Portugal e l’Atalanta prenderà il via allo Stadio José Alvalade di Lisbona a partire dalle 18.45 di giovedì 5 ottobre. Come succede spesso per le gare che si disputano nel tardo pomeriggio, non sarà trasmessa in chiaro sul canale Tv8. I tifosi della Dea, quindi, saranno costretti a seguirla sulle piattaforme a pagamento. Gli abbonati di Sky potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport 1 (201) mentre chi ha accesso a DAZN potrà seguirla sulla app dedicata, disponibile su smart tv, console e computer. Se non siete in casa ma volete comunque seguire la gara dell’Atalanta nessun problema: sia l’app di DAZN che SkyGo la trasmetteranno in streaming su tutti i dispositivi mobile. Buona partita a tutti!