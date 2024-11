"Stanno rovinando il calcio". L'ira di Nesta contro l'arbitro: cosa è successo durante Monza-Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per gli arbitri della Serie A, ogni giornata al centro delle polemiche che infiammano il dibattito durante la gara e soprattutto dopo il triplice fischio. Ormai lo scontro non si svolge solo sui social, visto che anche giocatori e allenatori spesso alzano la voce contro decisioni controverse. E così ieri sera Alessandro Nesta non si è trattenuto e ha esternato la sua rabbia per il gol annullato contro il Milan, che aveva permesso al suo Monza di passare in vantaggio. Il direttore di gara però non ha convalidato la rete, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie a Tijjani Reijnders e a fine partita la discussione si è animata.

La sconfitta non è andata giù al tecnico dei padroni di casa, sia per la prestazione messa in campo dai ragazzi sia per un fischio arbitrale ritenuto di troppo. Per capire quanto accaduto è importante riavvolgere il nastro. Passano solo 7 minuti dall'inizio della partita: Djuric dalla destra fa la sponda per Dany Mota, che di sinistro insacca il pallone alle spalle di Mike Maignan. L'U-Power Stadium esplode di gioia, ma l'esultanza dei tifosi e della squadra dura appena qualche secondo.

L'arbitro Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, fischia e ferma tutto: il gol è da annullare a causa di un precedente fallo di Warren Bondo ai danni di Theo Hernandez. I calciatori del Monza vanno su tutte le furie, chiedono spiegazioni al direttore di gara per una scelta reputata incomprensibile. Ma Feliciani tira dritto: resta della sua idea e fa riprendere il gioco con una punizione a favore del Milan. Il pubblico si fa sentire, ma ormai la decisione è presa.

L'intervento del centrocampista francese sul terzino rossonero divide gli appassionati di calcio e, in particolar modo, le tifoserie. Al termine della sfida Nesta, davanti alle telecamere, si mostra indispettito e va all'attacco: " Non puoi fischiare un fallo del genere. Ma che fallo è questo? Qui si sta rovinando il calcio, non si può più far niente, lo stanno complicando. Theo si butta. Se fischiano tutto la gente si annoia ".

E lo sdegno aumenta se si considera che il Var nasce come supporto per gli arbitri. L'allenatore del Monza ha inoltre puntato il dito contro quello che ritiene un vero e proprio paradosso: il calcio si sta adattando al regolamento, mentre dovrebbe essere il contrario. " Il calcio è un gioco di contatto, il regolamento va fatto per fare un calcio migliore e più spettacolare.

Il difensore deve andare a duello con le mani dietro, deve saltare con le mani dietro... Per me c'è questo piccolo problema. Il regolamento si deve adeguare al calcio, il calcio è la cosa principale", ha concluso Nesta.